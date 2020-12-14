Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной" слиФФ засчитан
На сегодня законом не определен порядок компенсации, поэтому возможны злоупотребления. Лично я столкнулся с тем, что оценка одного и того же объекта может отличатся на 50% Поэтому власти могут воспользоваться и предложить компенсацию на 50% ниже рыночной! Так понятней? С учетом того, что власти Киева предлагают взамен квартиры в дупе (которые не являются эквивалентом потерянного жилья), то моя версия вполне реальна! Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры. Рисков ноль, проверено.
А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании
А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки! Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю! Мне тут недавно рассказывали, что за 295к.ойро можно только 100 м. кв. земли купить в дупе Дублина, а когда я дал реальную ссылку на объект, то меня тут тапочками пытались забросать, что Ирландия это отстой и т. д. Поэтому думайте сами, решайте сами(с) как распоряжаться своими деньгами!
Востаннє редагувалось reus в Нед 29 січ, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры. Рисков ноль, проверено.
А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!Я весь во внимании А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки! Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю!
Ну не рассказывай. Я совета не просил. Мне всё равно.
reus написав:А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании
А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки! Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю!
Такое впечатление, что в какую-то увлекательно схему инвестирования типа МММ завлекаете. 😉😎