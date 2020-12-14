Додано: Нед 29 січ, 2023 16:36

beee написав: reus написав: beee написав: Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.

Рисков ноль, проверено. Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.Рисков ноль, проверено.

А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов! А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов! Я весь во внимании Я весь во внимании

А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки!Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю! Мне тут недавно рассказывали, что за 295к.ойро можно только 100 м. кв. земли купить в дупе Дублина, а когда я дал реальную ссылку на объект, то меня тут тапочками пытались забросать, что Ирландия это отстой и т. д.Поэтому думайте сами, решайте сами(с) как распоряжаться своими деньгами!