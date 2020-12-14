RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10662106631066410665
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:42

  Bolt написав:Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.


Это самые правильные инвестиции!
reus
 
Повідомлень: 4102
З нами з: 21.03.12
Подякував: 376 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 17:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  Bolt написав:Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.


Это самые правильные инвестиции!
Аналогично.
Я читал, что детям нужно отдавать безвозмездно, никогда не требуя что-то взамен.
Инвестиции подразумевают какие-то обязательства по отношению к вам, а здесь их нет и не может быть. Дети это не наше будущее, а их собственное
beee
 
Повідомлень: 170
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 18:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Дети это не наше будущее, а их собственное

Однако мы -- это их прошлое. А без прошлого не бывает будущего )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3548
З нами з: 05.05.21
Подякував: 230 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 18:07

  reus написав:
  Bolt написав:Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.


Это самые правильные инвестиции!

Главное, чтобы это было не зря😼
Bolt
 
Повідомлень: 1557
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10662106631066410665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23463 15537944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 10:39
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5027785
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6042)
29.01.2023 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.