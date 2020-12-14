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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 січ, 2023 17:42
Bolt написав:
Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.
Это самые правильные инвестиции!
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reus
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Додано: Нед 29 січ, 2023 17:53
reus написав: Bolt написав:
Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.
Это самые правильные инвестиции!
Аналогично.
Я читал, что детям нужно отдавать безвозмездно, никогда не требуя что-то взамен.
Инвестиции подразумевают какие-то обязательства по отношению к вам, а здесь их нет и не может быть. Дети это не наше будущее, а их собственное
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beee
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Додано: Нед 29 січ, 2023 18:01
beee написав:
Дети это не наше будущее, а их собственное
Однако мы -- это их прошлое. А без прошлого не бывает будущего )
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Amethyst
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Додано: Нед 29 січ, 2023 18:07
reus написав: Bolt написав:
Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.
Это самые правильные инвестиции!
Главное, чтобы это было не зря😼
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Bolt
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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