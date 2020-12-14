|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 січ, 2023 17:42
Bolt написав:
Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.
Это самые правильные инвестиции!
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4102
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 17:53
reus написав: Bolt написав:
Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.
Это самые правильные инвестиции!
Аналогично.
Я читал, что детям нужно отдавать безвозмездно, никогда не требуя что-то взамен.
Инвестиции подразумевают какие-то обязательства по отношению к вам, а здесь их нет и не может быть. Дети это не наше будущее, а их собственное
-
beee
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 18:01
beee написав:
Дети это не наше будущее, а их собственное
Однако мы -- это их прошлое. А без прошлого не бывает будущего )
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3550
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 656 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Нед 29 січ, 2023 18:07
reus написав: Bolt написав:
Пока, что в детишек инвестирую не до ЛРЖН.
Это самые правильные инвестиции!
Главное, чтобы это было не зря😼
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1558
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:39
beee написав: reus написав: beee написав:
Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.
А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании
В тихой гавани типа ПКО в Польше - не вариант?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7250
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1097 раз.
- Подякували: 1533 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:46
BIGor написав: beee написав:
reus написав:[quote="5535322:beee"]Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.
А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании
В тихой гавани типа ПКО в Польше - не вариант?[/quote]Уже лежит в нём депо. Хороший банк
-
beee
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:46
тот самый дом
и
new граффити
-
beee
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 січ, 2023 23:04
vitaliian написав:reus
это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.
Вы в курсе, сколько тысяч царских домов не пережили 2-ю Мировую? Весь Крещатик был разрущен. Не считая всего остального.
Приводите пример десятков или сотен выживших.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14183
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7434 раз.
- Подякували: 4469 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 29 січ, 2023 23:27
Damien написав:
В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
ждите банкротство застройщика, или банкротство банка, дающего застройщику-банкроту отсрочки.
бетонный картель уже трещит
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 3118
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 1518 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23463
|15539330
|
|
|1127
|5027793
|
|
|3
|5199
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|