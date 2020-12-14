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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10657106581065910660>
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 15:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:07

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав: А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)

это не более чем ваши фантазии

Владельцам квартир в разрушенном доме, расположенном в Шевченковском районе Киева, предложили переехать в другую новостройку, но на Левом берегу возле Красного Хутора. Жители отказываются переезжать на окраины и просят заняться ремонтом хотя бы уцелевшей части дома, пережившего две войны. © https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... evyj-bereh

Згодом міська влада вирішуватиме подальшу доля будівлі: знести його, перетворити на сквер пам’яті

На сьогодні місто запропонувало власникам втрачених квартир два шляхи вирішення питання. Перший — їм дадуть взамін квартири у новобудові, однак не в Шевченківському районі, а у Дарницькому.

Другий варіант — провести оцінку помешкання у тому стані, в якому воно було до атаки дрона, і виплатити мешканцям повну суму за втрачене житло. Її визначатимуть спеціалісти з оцінки нерухомості

https://vechirniy.kyiv.ua/news/73426/

Большинство украинских владельцев квартир являются лишь собственниками воздуха между стенами?
Если вы владеете квартирой, это еще не значит, что земля под домом тоже ваша. Если власти не примут решение о закреплении земли за владельцами многоквартирных домов, никто не сможет гарантировать сохранность жилья.

https://investhelp.com.ua/ua/content/bo ... ha-mezhdu-

Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления
https://ru.interfax.com.ua/news/economic/823783.html
Щодо затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку зазначимо, що на сьогодні Кабінет міністрів України досі не затвердив вказаний нормативно-правовий акт.

Враховуючи активну пропаганду створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здавалося б, законодавець передбачить спрощений порядок оформлення прав на земельні ділянки такими об’єднанням. Проте на сьогодні не тільки спрощений, а й жодний порядок не розроблений. Тож на сьогодні ОСББ може оформити земельну ділянку або в оренду, або в постійне користування.
https://sud.ua/ru/news/publication/1409 ... m-budinkom
На сегодня юристы (причем крутые адвокаты) моего ОСББ больше 2-х лет пытаются оформить землю под нашим домом, пока это может, растянутся на долгие годы. Я Вы тут рассказываете о собственниках земли на Жилянской, где наверняка, даже ОСББ не создано. :mrgreen:
Да, и самое главное оценка стоимости квартиры может отличаться на 50%. Это я вам говорю, как человек, который много раз с этим сталкивался на практике. Какой-то карманный оценщик оценит ниже рынка, а власти скажут, если не нравится, езжай в дупу Киева жить! На сколько я понимаю, то на сегодня четкий механизм законом не определен, поэтому местные власти сами рулят.

Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу
вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной"
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:22

  Прохожий написав:Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу
вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной"
слиФФ засчитан

На сегодня законом не определен порядок компенсации, поэтому возможны злоупотребления. Лично я столкнулся с тем, что оценка одного и того же объекта может отличатся на 50% Поэтому власти могут воспользоваться и предложить компенсацию на 50% ниже рыночной! Так понятней? С учетом того, что власти Киева предлагают взамен квартиры в дупе (которые не являются эквивалентом потерянного жилья), то моя версия вполне реальна! Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:51

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

тот самый дом
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 23:04

  vitaliian написав:reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.


Вы в курсе, сколько тысяч царских домов не пережили 2-ю Мировую? Весь Крещатик был разрущен. Не считая всего остального.
Приводите пример десятков или сотен выживших.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 23:27

  Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.


ждите банкротство застройщика, или банкротство банка, дающего застройщику-банкроту отсрочки.

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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 07:02

Damien да уж, интересно кто рискнет сейчас взять квартиру рядом с тэц
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:43

🇪🇺 🇺🇦 Україна планує вступити до Євросоюзу за два роки, заявив прем’єр Денис Шмигаль. Цього року він очікує на передвступний етап переговорів.

Також прем’єр-міністр анонсував зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеціанська комісія. Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ. Уряд готовий переглянути нещодавно ухвалене законодавство до початку саміту «Україна — ЄС», який відбудеться 3 лютого
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:44

  rjkz написав:
  vitaliian написав:reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.


Вы в курсе, сколько тысяч царских домов не пережили 2-ю Мировую? Весь Крещатик был разрущен. Не считая всего остального.
Приводите пример десятков или сотен выживших.

Ужас ужас Киев будет разрушен. Надо всем выехать в США.

Крещатик был взорван большевиками
https://www.interesniy.kiev.ua/ru/kresh ... shevikami/

А сколько денег с тех пор дожили до нашего времени, в т.ч. наличных, депозитов, сберкнижек, дореволюционных акций, советских облигаций госзаймов? И что они сейчас стоят?

Шло сравнение надёжности бетона с этими активами. Вы встряли не в тему, даже не поняв о чем шла речь. Не могут все выехать в США, как вы рекламируете, это проблематично по целому ряду причин, о которых вам сообщали неоднократно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 січ, 2023 11:10, всього редагувалось 4 разів.
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