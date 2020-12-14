Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума 1-комнатные 28 — 44 м² от 1.82 млн грн 47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН) Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
reus написав: А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)
Большинство украинских владельцев квартир являются лишь собственниками воздуха между стенами?
Если вы владеете квартирой, это еще не значит, что земля под домом тоже ваша. Если власти не примут решение о закреплении земли за владельцами многоквартирных домов, никто не сможет гарантировать сохранность жилья.
Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления https://ru.interfax.com.ua/news/economic/823783.html Щодо затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку зазначимо, що на сьогодні Кабінет міністрів України досі не затвердив вказаний нормативно-правовий акт.
Враховуючи активну пропаганду створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здавалося б, законодавець передбачить спрощений порядок оформлення прав на земельні ділянки такими об’єднанням. Проте на сьогодні не тільки спрощений, а й жодний порядок не розроблений. Тож на сьогодні ОСББ може оформити земельну ділянку або в оренду, або в постійне користування. https://sud.ua/ru/news/publication/1409 ... m-budinkom На сегодня юристы (причем крутые адвокаты) моего ОСББ больше 2-х лет пытаются оформить землю под нашим домом, пока это может, растянутся на долгие годы. Я Вы тут рассказываете о собственниках земли на Жилянской, где наверняка, даже ОСББ не создано. Да, и самое главное оценка стоимости квартиры может отличаться на 50%. Это я вам говорю, как человек, который много раз с этим сталкивался на практике. Какой-то карманный оценщик оценит ниже рынка, а власти скажут, если не нравится, езжай в дупу Киева жить! На сколько я понимаю, то на сегодня четкий механизм законом не определен, поэтому местные власти сами рулят.
Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной" слиФФ засчитан
Прохожий написав:Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной" слиФФ засчитан
На сегодня законом не определен порядок компенсации, поэтому возможны злоупотребления. Лично я столкнулся с тем, что оценка одного и того же объекта может отличатся на 50% Поэтому власти могут воспользоваться и предложить компенсацию на 50% ниже рыночной! Так понятней? С учетом того, что власти Киева предлагают взамен квартиры в дупе (которые не являются эквивалентом потерянного жилья), то моя версия вполне реальна! Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
vitaliian написав:reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.
Вы в курсе, сколько тысяч царских домов не пережили 2-ю Мировую? Весь Крещатик был разрущен. Не считая всего остального. Приводите пример десятков или сотен выживших.
Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума 1-комнатные 28 — 44 м² от 1.82 млн грн 47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН) Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
ждите банкротство застройщика, или банкротство банка, дающего застройщику-банкроту отсрочки.
🇪🇺 🇺🇦 Україна планує вступити до Євросоюзу за два роки, заявив прем’єр Денис Шмигаль. Цього року він очікує на передвступний етап переговорів.
Також прем’єр-міністр анонсував зміни до закону про порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, який критикувала Венеціанська комісія. Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ. Уряд готовий переглянути нещодавно ухвалене законодавство до початку саміту «Україна — ЄС», який відбудеться 3 лютого
vitaliian написав:reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.
Вы в курсе, сколько тысяч царских домов не пережили 2-ю Мировую? Весь Крещатик был разрущен. Не считая всего остального. Приводите пример десятков или сотен выживших.
Ужас ужас Киев будет разрушен. Надо всем выехать в США.
А сколько денег с тех пор дожили до нашего времени, в т.ч. наличных, депозитов, сберкнижек, дореволюционных акций, советских облигаций госзаймов? И что они сейчас стоят?
Шло сравнение надёжности бетона с этими активами. Вы встряли не в тему, даже не поняв о чем шла речь. Не могут все выехать в США, как вы рекламируете, это проблематично по целому ряду причин, о которых вам сообщали неоднократно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 січ, 2023 11:10, всього редагувалось 4 разів.