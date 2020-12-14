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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 10:53
Damien написав:
В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
просто чтоб достроить нужны деньги
а денег нет
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Додано: Пон 30 січ, 2023 10:57
Прохожий написав: Ромасик написав:
На Саксаганского один не пережил.
там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
когда будут?
и где сейчас эти владельцы?
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Олежан
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- Повідомлень: 891
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 88 раз.
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