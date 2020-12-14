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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10657106581065910660
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:53

  Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.

просто чтоб достроить нужны деньги
а денег нет
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:57

  Прохожий написав:
  Ромасик написав:На Саксаганского один не пережил.

там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)

когда будут?
и где сейчас эти владельцы?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 12:37

Кто тут писал что у народа закончились деньги

Обсяг гривневих коштів населення у банківській системі у 2022 році збільшився на 30,4% – до 596,05 млрд грн, тоді як у 2021 році зростання становило 15,1%.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.

Водночас обсяг валютних коштів населення у 2022 році зменшився на 5% – до $9,13 млрд, тоді як у 2021 році – на 2%.

Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі за 2022 рік збільшився на 9,8% – до 612,12 млрд грн, тоді як у 2021 році – на 26,7%.

Обсяг валютних коштів бізнесу у 2022 році збільшився на 4,6% – до $8,12 млрд, тоді як у 2021 році – на 1,3%.

Таким чином, сукупний обсяг гривневих депозитів у банківській системі в 2022 році збільшився на 19,1% – до 1,21 трильйона гривень, а валютних – зменшився на 0,7% (до $17,25 млрд).
https://mbiz.censor.net/news/3393643/ob ... _na_30_nbu

+ 19% Карл!!!
Денег стало больше, а сделок нет. Что будет с ценами после войны? Ага упадут, вверх.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:02

  Ромасик написав:А что такого крутого есть в риверстоуне, что он такой дорогой? (В сравнении со Славутич)

Кто-то знает ответ?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 13:13

  Ромасик написав:
  Ромасик написав:А что такого крутого есть в риверстоуне, что он такой дорогой? (В сравнении со Славутич)

Кто-то знает ответ?

Вентфасад, модные мопы, 3м потолки (в Славутиче сколько?), своя набережная и нормальная придомовая (в Славутиче, как я понимаю, она вообще отсутствует?). Ну и локейшен - дальше от 8-полосной трассы и моста.
airmax78
 
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  #<1 ... 10657106581065910660
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