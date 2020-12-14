Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума 1-комнатные 28 — 44 м² от 1.82 млн грн 47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН) Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
Обсяг гривневих коштів населення у банківській системі у 2022 році збільшився на 30,4% – до 596,05 млрд грн, тоді як у 2021 році зростання становило 15,1%. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.
Водночас обсяг валютних коштів населення у 2022 році зменшився на 5% – до $9,13 млрд, тоді як у 2021 році – на 2%.
Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі за 2022 рік збільшився на 9,8% – до 612,12 млрд грн, тоді як у 2021 році – на 26,7%.
Обсяг валютних коштів бізнесу у 2022 році збільшився на 4,6% – до $8,12 млрд, тоді як у 2021 році – на 1,3%.
Ромасик написав:А что такого крутого есть в риверстоуне, что он такой дорогой? (В сравнении со Славутич)
Кто-то знает ответ?
Вентфасад, модные мопы, 3м потолки (в Славутиче сколько?), своя набережная и нормальная придомовая (в Славутиче, как я понимаю, она вообще отсутствует?). Ну и локейшен - дальше от 8-полосной трассы и моста.