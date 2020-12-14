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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46
vitaliian написав:
+ 19% Карл!!!Денег стало больше
, а сделок нет. Что будет с ценами после войны? Ага упадут, вверх.
В мене з дитинства теж біля 5 мільйонів лежить, купонокрабованців.
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