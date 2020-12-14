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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10658106591066010661
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:+ 19% Карл!!!
Денег стало больше, а сделок нет. Что будет с ценами после войны? Ага упадут, вверх.

В мене з дитинства теж біля 5 мільйонів лежить, купонокрабованців.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:12

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.

І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
  Ромасик написав:Вент фасад есть даже у Патриотики.

Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.

Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж.
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:41

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.

І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
  Ромасик написав:Вент фасад есть даже у Патриотики.

Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.

Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж.
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?

Вентфасад вентфасаду рознь. Сканрок, конечно, вентфасад. Но уже такой себе. Следующая ступень вниз - пластиковый сайдинг (тоже вентфасад по большому счету).
От 3м после ремонта остается 2.90, местами 2.70. От 2.7 после ремонта может местами остаться 2.4 и это уже совсем плохо. Поэтому 3.20 - это, конечно, идеальная высота.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?


Так. Це просто не порівняти.
Faceless
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  #<1 ... 10658106591066010661
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