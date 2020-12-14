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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46
vitaliian написав:
+ 19% Карл!!!Денег стало больше
, а сделок нет. Что будет с ценами после войны? Ага упадут, вверх.
В мене з дитинства теж біля 5 мільйонів лежить, купонокрабованців.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:12
Faceless написав: Ромасик написав:
Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.
І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
Ромасик написав:
Вент фасад есть даже у Патриотики.
Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.
Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж.
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:41
Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав:
Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.
І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
Ромасик написав:
Вент фасад есть даже у Патриотики.
Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.
Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж.
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Вентфасад вентфасаду рознь. Сканрок, конечно, вентфасад. Но уже такой себе. Следующая ступень вниз - пластиковый сайдинг (тоже вентфасад по большому счету).
От 3м после ремонта остается 2.90, местами 2.70. От 2.7 после ремонта может местами остаться 2.4 и это уже совсем плохо. Поэтому 3.20 - это, конечно, идеальная высота.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:51
Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Так. Це просто не порівняти.
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