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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1065910660106611066210663>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:+ 19% Карл!!!
Денег стало больше, а сделок нет. Что будет с ценами после войны? Ага упадут, вверх.

В мене з дитинства теж біля 5 мільйонів лежить, купонокрабованців.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:12

  Faceless написав:
  Ромасик написав:Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.

І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
  Ромасик написав:Вент фасад есть даже у Патриотики.

Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.

Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж.
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:41

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.

І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
  Ромасик написав:Вент фасад есть даже у Патриотики.

Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.

Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж.
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?

Вентфасад вентфасаду рознь. Сканрок, конечно, вентфасад. Но уже такой себе. Следующая ступень вниз - пластиковый сайдинг (тоже вентфасад по большому счету).
От 3м после ремонта остается 2.90, местами 2.70. От 2.7 после ремонта может местами остаться 2.4 и это уже совсем плохо. Поэтому 3.20 - это, конечно, идеальная высота.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?


Так. Це просто не порівняти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 16:40

  vitaliian написав:
Обсяг гривневих коштів населення у банківській системі у 2022 році збільшився на 30,4% – до 596,05 млрд грн, тоді як у 2021 році зростання становило 15,1%.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.

Водночас обсяг валютних коштів населення у 2022 році зменшився на 5% – до $9,13 млрд, тоді як у 2021 році – на 2%.

Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі за 2022 рік збільшився на 9,8% – до 612,12 млрд грн, тоді як у 2021 році – на 26,7%.

Обсяг валютних коштів бізнесу у 2022 році збільшився на 4,6% – до $8,12 млрд, тоді як у 2021 році – на 1,3%.

Таким чином, сукупний обсяг гривневих депозитів у банківській системі в 2022 році збільшився на 19,1% – до 1,21 трильйона гривень, а валютних – зменшився на 0,7% (до $17,25 млрд).
https://mbiz.censor.net/news/3393643/ob ... _na_30_nbu

+ 19% Карл!!!
Денег стало больше, а сделок нет. Что будет с ценами после войны? Ага упадут, вверх.


Инфляция в 2022 сколько процентов была?
А теперь припустимо что население 20 млн.
600 млрд грн/9млрд $-тогда на одного человека по 30тыс грн и 450 баксов.
Грубо 1.5 кил$, т.е один метр кржн.
Это очень печально. Особенно смотря на показания бюджета 2022 и 2023.и ту помощь нужно будет отдавать..
Дефицит бюджета Украины на 2023 год достиг 38 млрд долларов
https://eadaily.com/ru/ampnews/2022/11/03/deficit-byudzheta-ukrainy-na-2023-god-dostig-38-mlrd-dollarov

П. С.
Карл 26%!!
Инфляция в Украине в 2022 году составила 26,6% – Госстат
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/01/10/695830/
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А что это большая инфляция? На что она влияет?
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:00

  beee написав:А что это большая инфляция? На что она влияет?

Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик.
Прочитайте хоть ту статью.
В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.
При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:Карл 26%!!
Инфляция в Украине в 2022 году составила 26,6% – Госстат

Враховуючи обставини, то інфляція невисока. Могло бути і 126%, і більше
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:А куда делись миллиарды долларов западной помощи? Вангую часть из них конвертировавшись в гривну, пошла на депозиты.

Офіційно на пенсії, зарплати вчителям, медикам...
Реально на зарплати військовим і закупку для них дизелю, запчастин, дронів і т.д.
Серед військових (переважно їх дружин) хтось складає у валюті, хтось в гривні, а хтось закуповує шуби, айфони, бриліанти ...
Як казала одна із моїх клієнток купуючи Євро "після війни якщо чоловік повернеться живим-здоровим - купимо квартиру, а якщо ні - то хоч буде на лікування "
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maza5 написав:
  beee написав:А что это большая инфляция? На что она влияет?

Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик.
Прочитайте хоть ту статью.
В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.
При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??
Польша:
энергоносители – инфляция составляет 41,7% в годовом измерении;

продукты питания и безалкогольные напитки – 21,9%;

топливо для частных транспортных средств – 19,5%.

Турция под 90%

яйца сделали головокружительный рост до 17 грн/шт
Востаннє редагувалось beee в Пон 30 січ, 2023 18:36, всього редагувалось 2 разів.
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