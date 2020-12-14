Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.
І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
Ромасик написав:Вент фасад есть даже у Патриотики.
Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.
Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж. 3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Ромасик написав:Да, потолки 3,2 против 2,7. Самая объективная разница.
І до речі, реальн суттєва. Навіть 2.7 vs 2.9 одразу помітно, хоча ніби в абсолютних числах різниця невеличка
Ромасик написав:Вент фасад есть даже у Патриотики.
Якихось окремих, більшіть Патріотики - звичайнісінька панель без витребеньок. Був недавно в одному з будинків, що здали в 2017 році, підіймався пожежними сходами... Що тут сказати, контингент власників показав свою сутність і відношення до МЗК на всі 100%.
Вся Патріотика на вент фасадах. І навіть попередні будинки аркади на мурлівській теж. 3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Вентфасад вентфасаду рознь. Сканрок, конечно, вентфасад. Но уже такой себе. Следующая ступень вниз - пластиковый сайдинг (тоже вентфасад по большому счету). От 3м после ремонта остается 2.90, местами 2.70. От 2.7 после ремонта может местами остаться 2.4 и это уже совсем плохо. Поэтому 3.20 - это, конечно, идеальная высота.
Обсяг гривневих коштів населення у банківській системі у 2022 році збільшився на 30,4% – до 596,05 млрд грн, тоді як у 2021 році зростання становило 15,1%. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Finbalance.
Водночас обсяг валютних коштів населення у 2022 році зменшився на 5% – до $9,13 млрд, тоді як у 2021 році – на 2%.
Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі за 2022 рік збільшився на 9,8% – до 612,12 млрд грн, тоді як у 2021 році – на 26,7%.
Обсяг валютних коштів бізнесу у 2022 році збільшився на 4,6% – до $8,12 млрд, тоді як у 2021 році – на 1,3%.
beee написав:А что это большая инфляция? На что она влияет?
Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик. Прочитайте хоть ту статью. В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%. При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??
vitaliian написав:А куда делись миллиарды долларов западной помощи? Вангую часть из них конвертировавшись в гривну, пошла на депозиты.
Офіційно на пенсії, зарплати вчителям, медикам... Реально на зарплати військовим і закупку для них дизелю, запчастин, дронів і т.д. Серед військових (переважно їх дружин) хтось складає у валюті, хтось в гривні, а хтось закуповує шуби, айфони, бриліанти ... Як казала одна із моїх клієнток купуючи Євро "після війни якщо чоловік повернеться живим-здоровим - купимо квартиру, а якщо ні - то хоч буде на лікування "
beee написав:А что это большая инфляция? На что она влияет?
Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик. Прочитайте хоть ту статью. В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%. При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??
Польша: энергоносители – инфляция составляет 41,7% в годовом измерении;
продукты питания и безалкогольные напитки – 21,9%;
топливо для частных транспортных средств – 19,5%.
Турция под 90%
яйца сделали головокружительный рост до 17 грн/шт
Востаннє редагувалось beee в Пон 30 січ, 2023 18:36, всього редагувалось 2 разів.