Додано: Пон 30 січ, 2023 18:58

vitaliian написав:

https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/

З початку року обсяги готівкової валюти на руках у населення зросли майже на $10 мільярдів



Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда. Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.

Население получает в грн. Когда начались качели с курсом, 26,30,32.. то соответсвенно люди переложились в бакс.5-10-15 млрд. Вы реально считаете это много для Украины с населением 20,25,35 млн.Припустим 10млрд $ при населении 20 млн это прирост 500 баксов на человека за год.Теперь среднюю зп 16тыс. на 20 млн. Кто то из 16 тыс половину откладываете, т.е за год 96тыс грн или 2400 баксов.Так что если экономить как флай и жить на 150 баксов, то в 2024 году увидим рост за 2023 -25 млрд баксовБогат не тот кто много зарабатывает, а тот кто мало тратит.ПС. А я и не сомневаюсь, что мы увидим прирост . те 14 млн которые выехали с Украины, получили и получают в 2022-23 годах помощь ежемесячную от 100 до 3000 баксов.Часто выплату перекидывают на украинскую карту, вот вам будет и рост..