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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10660106611066210663>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:29

То виявиться, хоч круть, а хоч верть - а заощадження худнуть

  maza5 написав:
  beee написав:А что это большая инфляция? На что она влияет?

Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик.
Прочитайте хоть ту статью.
В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.
При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??

Я так розумію, що і конвертдепо під їхні 32-34% річних в доларі, виявляється, що - НЕ ПЕРЕКРИВАЄ річної інфляції? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Я так розумію, що і конвертдепо під їхні 32-34% річних в доларі, виявляється, що - НЕ ПЕРЕКРИВАЄ річної інфляції?

Поки йде війна - може не перекривати. Але ИМХО після перемоги за кілька років курс все перекриє із суттєвим плюсом.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  maza5 написав:При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика
я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).

Или может с полок эпицентра пропал ламинат по 800-1000 грн /м2. Как работает эпицентр знаете? Как маркет плейс, арендуете полку и продаете на ней что хотите.

То что не продается, тайфуном выносит из ассортимента. Слишком дорого там держать неликвид.

Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.

Вот ещё инфа
З початку року обсяги готівкової валюти на руках у населення зросли майже на $10 мільярдів
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/


Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 30 січ, 2023 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:39

  beee написав:
maza5 написав:
  beee написав:А что это большая инфляция? На что она влияет?

Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик.
Прочитайте хоть ту статью.
В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.
При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??
Польша:
энергоносители – инфляция составляет 41,7% в годовом измерении;

продукты питания и безалкогольные напитки – 21,9%;

топливо для частных транспортных средств – 19,5%.

Турция под 90%

яйца сделали головокружительный рост до 17 грн/шт


Про бюджет не осилили почитать?
Что будет если каждый месяц нужно 3 млрд$ и их перестанут давать западные партнёры??(дефицит бюджета)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щодо житла то після війни: елітне житло здорожчає, економ ще більше здешевшає і почнуть будувати панельні смарти, як в США, середній клас буде стояти роками нікому не потрібним недостороєм.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:58

  vitaliian написав:
З початку року обсяги готівкової валюти на руках у населення зросли майже на $10 мільярдів
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/


Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.

Население получает в грн. Когда начались качели с курсом, 26,30,32.. то соответсвенно люди переложились в бакс.
5-10-15 млрд. Вы реально считаете это много для Украины с населением 20,25,35 млн.
Припустим 10млрд $ при населении 20 млн это прирост 500 баксов на человека за год.
Теперь среднюю зп 16тыс. на 20 млн. Кто то из 16 тыс половину откладываете, т.е за год 96тыс грн или 2400 баксов. :mrgreen: Так что если экономить как флай и жить на 150 баксов, то в 2024 году увидим рост за 2023 -25 млрд баксов :mrgreen:
Богат не тот кто много зарабатывает, а тот кто мало тратит. 8)
ПС. А я и не сомневаюсь, что мы увидим прирост . те 14 млн которые выехали с Украины, получили и получают в 2022-23 годах помощь ежемесячную от 100 до 3000 баксов.
Часто выплату перекидывают на украинскую карту, вот вам будет и рост..
Востаннє редагувалось maza5 в Пон 30 січ, 2023 19:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:03

  vitaliian написав:
  maza5 написав:При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика
я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).

Или может с полок эпицентра пропал ламинат по 800-1000 грн /м2. Как работает эпицентр знаете? Как маркет плейс, арендуете полку и продаете на ней что хотите.

То что не продается, тайфуном выносит из ассортимента. Слишком дорого там держать неликвид.

Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.

Вот ещё инфа
З початку року обсяги готівкової валюти на руках у населення зросли майже на $10 мільярдів
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/


Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.

Ти подивись на падіння ввп за 2022, на зниження середньої зарплати, на рівень безробіття.
Твої спроби натягти сову на глобус - просто смішні!
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maza5 написав:
  beee написав:
maza5 написав:[quote="5535807:beee"]А что это большая инфляция? На что она влияет?

Вы не увидели как за год выросли цены на товары в Украине? Кто получает зп в у.е тем пофик.
Прочитайте хоть ту статью.
В то же время цены на яйца в годовом измерении выросли на 76,6%, на фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыбу - на 45,8%. Цены на топливо и масла за год увеличились на 69,4%.
При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика??
Польша:
энергоносители – инфляция составляет 41,7% в годовом измерении;

продукты питания и безалкогольные напитки – 21,9%;

топливо для частных транспортных средств – 19,5%.

Турция под 90%

яйца сделали головокружительный рост до 17 грн/шт


Про бюджет не осилили почитать?
Что будет если каждый месяц нужно 3 млрд$ и их перестанут давать западные партнёры??(дефицит бюджета)[/quote]Я ж не спорю. Только спросил, о чём реально говорят цифры инфляции, если они в соседней страны примерно такие же
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:16

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  maza5 написав:При средней зп по стране 16 тыс грн. Как это повлияло, неужели это высшая математика
я 500 раз писал напишу 501. Сколько АТБ и эпицентров закрылось? (оккупированные территории не берём там объективные причины).

Или может с полок эпицентра пропал ламинат по 800-1000 грн /м2. Как работает эпицентр знаете? Как маркет плейс, арендуете полку и продаете на ней что хотите.

То что не продается, тайфуном выносит из ассортимента. Слишком дорого там держать неликвид.

Когда все обеднеют, в Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО ходить не будут. Все будут покупать у бабок, даже бенз разлитый по бутылкам. У бабок наценка меньше, им не надо содержать помещения, платить зарплаты, налоги. Соответственно Новусы/Эпицентры/Сильпо/ОККО закроются.

Вот ещё инфа
З початку року обсяги готівкової валюти на руках у населення зросли майже на $10 мільярдів
https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/14/694984/


Хорошо так беднеем. Деньги из одних карманов перепрыгивают в другие. Одним на хлеб не хватает, а другим плюс ярд туда/сюда.

Ти подивись на падіння ввп за 2022, на зниження середньої зарплати, на рівень безробіття.
Твої спроби натягти сову на глобус - просто смішні!

Дружина на державній роботі, вже третій місяць поспіль пропонують(закреслено), наказують писати по два тижня за власний рахунок. Так і загалом в 30% відсоткове безробіття(не рахуючи прихованого) цілком вірю, дивлячись скільки довкола людей сидить дома бо з роботою опа. 😟
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:32

  maza5 написав:Часто выплату перекидывают на украинскую карту, вот вам будет и рост
я вижу иначе. Деньги конечно напечатанные (или взятые взаймы). В бизнес вкладываться не хотят, недвижимость не покупают. Отсюда и рост сбережений с матрасами. Это аренда реагирует на зарплаты, цена продажи чувствительна к 1. Сбережениям 2. Доступности ипотеки 3. Доходности актива. Все хотят что то сдавать в аренду дорого. 4. Инвестиционной привлекательности (хочется купить то что даражает).
vitaliian
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