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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10658106591066010661>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 15:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?


Так. Це просто не порівняти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щодо житла то після війни: елітне житло здорожчає, економ ще більше здешевшає і почнуть будувати панельні смарти, як в США, середній клас буде стояти роками нікому не потрібним недостороєм.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:35

  Faceless написав:
Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?

Так. Це просто не порівняти.

А я виріс в 2,5 мені не тисне. Спробував у чешці дістаю рукою стелю.
Лун пише, що в ріверстоуні навіть 3,3
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:50

  Дюрі-бачі написав: почнуть будувати панельні смарти, як в США

Ви точно впевнені, що в США будували/будують "панельні смарти"?
А ну подивіться репортаж дуже відомого українського блогера, який переїхав із Польші в Сакраменто (США, Каліфорнія) - він там дуже гарно показує панельні смарти.
Подивіться з 05:38. Нагадаю: Сакраменто - майже село на північ від Сан Францисько...
https://www.youtube.com/watch?v=4by7aE9sLgY
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 січ, 2023 23:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:52

  airmax78 написав:Вентфасад вентфасаду рознь. Сканрок, конечно, вентфасад. Но уже такой себе. Следующая ступень вниз - пластиковый сайдинг (тоже вентфасад по большому счету).

А ріверстоун чим обкладений? Перші черги виглядають застарілими. А нові черги майже повністю скляні.
З точки зору функціональності не бачу принципової різниці сканрока. Хіба поціновувачам італійського мармуру виглядає дешево.

Придомова все ж у них гідна, роздивився. закрита від авто, як я люблю. ЯГ нервово курить в сторонці.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
  airmax78 написав:Вентфасад вентфасаду рознь. Сканрок, конечно, вентфасад. Но уже такой себе. Следующая ступень вниз - пластиковый сайдинг (тоже вентфасад по большому счету).

А ріверстоун чим обкладений? Перші черги виглядають застарілими. А нові черги майже повністю скляні.
З точки зору функціональності не бачу принципової різниці сканрока. Хіба поціновувачам італійського мармуру виглядає дешево.

Придомова все ж у них гідна, роздивився. закрита від авто, як я люблю. ЯГ нервово курить в сторонці.
Я хожу по территории риверстоун каждый день, например, в спортзал.
сначала зайди в кишку риверстоун, потом умничай, чья территория с кем рядом стоит.
Риверстоун такой же пережиток яхтного богатого прошлого как НЛ
Особенно красиво территория риверстоун облагорожена бетонными плитами и вместо тротуара- завалена машинами. В яр.граде двор - без машин и есть двухуровневый паркинг
Востаннє редагувалось beee в Пон 30 січ, 2023 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:20

  beee написав:Я хожу по территории риверстоун каждый день, например, в спортзал.
Сказочник, сначала зайди в кишку риверстоун, потом умничай, чья территория с кем рядом стоит.
Риверстоун такой же пережиток яхтного богатого прошлого как НЛ

В каком месте там придомовая? Ткните пальчком , пожалуйста. Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:34

  Ромасик написав:
  beee написав:Я хожу по территории риверстоун каждый день, например, в спортзал.
Сказочник, сначала зайди в кишку риверстоун, потом умничай, чья территория с кем рядом стоит.
Риверстоун такой же пережиток яхтного богатого прошлого как НЛ

В каком месте там придомовая? Ткните пальчком , пожалуйста. Зображення

С другой стороны между домами. Не ФТ конечно, но и застройщик не КАН. Но там придомовая не сильно нужна: прямо перед домом один сквер, на Гончара еще два, 500 м и Пейзажка и дальше условно до бесконечности (устанешь идти - а еще возвращаться надо).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 30 січ, 2023 23:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.

прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсьЗображення
Востаннє редагувалось beee в Пон 30 січ, 2023 23:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:37

Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
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