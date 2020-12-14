Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Так. Це просто не порівняти.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 15:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так. Це просто не порівняти.
Додано: Пон 30 січ, 2023 18:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Щодо житла то після війни: елітне житло здорожчає, економ ще більше здешевшає і почнуть будувати панельні смарти, як в США, середній клас буде стояти роками нікому не потрібним недостороєм.
Додано: Пон 30 січ, 2023 22:35
Додано: Пон 30 січ, 2023 22:50
Ви точно впевнені, що в США будували/будують "панельні смарти"?
А ну подивіться репортаж дуже відомого українського блогера, який переїхав із Польші в Сакраменто (США, Каліфорнія) - він там дуже гарно показує панельні смарти.
Подивіться з 05:38. Нагадаю: Сакраменто - майже село на північ від Сан Францисько...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 січ, 2023 23:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 30 січ, 2023 22:52
А ріверстоун чим обкладений? Перші черги виглядають застарілими. А нові черги майже повністю скляні.
З точки зору функціональності не бачу принципової різниці сканрока. Хіба поціновувачам італійського мармуру виглядає дешево.
Придомова все ж у них гідна, роздивився. закрита від авто, як я люблю. ЯГ нервово курить в сторонці.
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я хожу по территории риверстоун каждый день, например, в спортзал.
сначала зайди в кишку риверстоун, потом умничай, чья территория с кем рядом стоит.
Риверстоун такой же пережиток яхтного богатого прошлого как НЛ
Особенно красиво территория риверстоун облагорожена бетонными плитами и вместо тротуара- завалена машинами. В яр.граде двор - без машин и есть двухуровневый паркинг
Востаннє редагувалось beee в Пон 30 січ, 2023 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:20
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:34
С другой стороны между домами. Не ФТ конечно, но и застройщик не КАН. Но там придомовая не сильно нужна: прямо перед домом один сквер, на Гончара еще два, 500 м и Пейзажка и дальше условно до бесконечности (устанешь идти - а еще возвращаться надо).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 30 січ, 2023 23:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.
прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсь
Востаннє редагувалось beee в Пон 30 січ, 2023 23:50, всього редагувалось 3 разів.
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