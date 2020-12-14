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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:43
airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный
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Додано: Пон 30 січ, 2023 23:44
beee ну с этой фото не поспоришь
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Пон 11 жов, 2021 17:05
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