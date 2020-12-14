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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10658106591066010661
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:44

beee ну с этой фото не поспоришь
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 02:22

  beee написав:
airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный Зображення


Це тільки коли з цього місця фоткати "далеку далечину". А от якщо подивитися направо, наліво, назад та під ноги, то вже не так райдужно. Проходив я там в минулому році кілька разів-досить таки занедбана Велика Житомирська та околиці від Львівської пл. до Володимирьської вул.
Особливо з листопада до березня геть не надихає там.
drevlyanin
 
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