Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясныйairmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 23:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный
Додано: Вів 31 січ, 2023 02:22
Це тільки коли з цього місця фоткати "далеку далечину". А от якщо подивитися направо, наліво, назад та під ноги, то вже не так райдужно. Проходив я там в минулому році кілька разів-досить таки занедбана Велика Житомирська та околиці від Львівської пл. до Володимирьської вул.
Особливо з листопада до березня геть не надихає там.
Додано: Вів 31 січ, 2023 06:07
Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
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