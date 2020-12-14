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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:43
airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный
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Додано: Пон 30 січ, 2023 23:44
beee ну с этой фото не поспоришь
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Додано: Вів 31 січ, 2023 02:22
beee написав:
airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный
Це тільки коли з цього місця фоткати "далеку далечину". А от якщо подивитися направо, наліво, назад та під ноги, то вже не так райдужно. Проходив я там в минулому році кілька разів-досить таки занедбана Велика Житомирська та околиці від Львівської пл. до Володимирьської вул.
Особливо з листопада до березня геть не надихає там.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 06:07
beee написав:
Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.
прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсь
Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
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Додано: Вів 31 січ, 2023 08:21
beee написав:
Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.
прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсь
Ааа, виявляється так виглядає озеленена прмдомова територія. А фото нижче - то депресивний бетон
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Додано: Вів 31 січ, 2023 08:32
airmax78 написав:
Плюс не так далеко ботанический сад
Той що на університеті чи на дружби?
Ой лишенько, пишуть висота стелі в ЯГ всього 3м. Це ж як ви кажете, після ремонту залишиться всього 2,7. Його високість ходить головою зачіпляє люстри.
А 1к по 44м з маленькою кухнею. Таких елітних планувань немає навіть в мордорі. Що ж це за совковщина? Як ви її знайшли??
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:03
drevlyanin написав: beee написав:
airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный
Це тільки коли з цього місця фоткати "далеку далечину". А от якщо подивитися направо, наліво, назад та під ноги, то вже не так райдужно. Проходив я там в минулому році кілька разів-досить таки занедбана Велика Житомирська та околиці від Львівської пл. до Володимирьської вул.
Особливо з листопада до березня геть не надихає там.
Не гвори. Занедбаний новосовковопанельний район після реконструкції.
Гдядь под ноги - страхіття
Ужас. И нам здесь мучиться, жить
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:18
Frant написав:
Поки що до власних приватних одноповерхових будинків на землі - київські пролетарі і люмпени ще не доросли.
Колоритна сільська хата зі стріхою із натуральних сіноматеріалів поза зоною опромінення 5G?
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:31
rjkz написав: beee написав:
Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.
прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсь
Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
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beee
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