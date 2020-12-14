RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10658106591066010661
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный Зображення
beee
 
Повідомлень: 179
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 23:44

beee ну с этой фото не поспоришь
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16590
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 02:22

  beee написав:
airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный Зображення


Це тільки коли з цього місця фоткати "далеку далечину". А от якщо подивитися направо, наліво, назад та під ноги, то вже не так райдужно. Проходив я там в минулому році кілька разів-досить таки занедбана Велика Житомирська та околиці від Львівської пл. до Володимирьської вул.
Особливо з листопада до березня геть не надихає там.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 01.04.20
Подякував: 445 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 06:07

  beee написав:Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.

прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсьЗображення


Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14182
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7433 раз.
Подякували: 4472 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:21

  beee написав:Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.

прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсьЗображення

Ааа, виявляється так виглядає озеленена прмдомова територія. А фото нижче - то депресивний бетон
Зображення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:32

  airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад

Той що на університеті чи на дружби?

Ой лишенько, пишуть висота стелі в ЯГ всього 3м. Це ж як ви кажете, після ремонту залишиться всього 2,7. Його високість ходить головою зачіпляє люстри.

А 1к по 44м з маленькою кухнею. Таких елітних планувань немає навіть в мордорі. Що ж це за совковщина? Як ви її знайшли??
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  beee написав:
airmax78 написав:Плюс не так далеко ботанический сад, парк Шевченко.
Я иду на пейзажку, - дорогу перейти, выхожу на гору. Вид потрясный Зображення


Це тільки коли з цього місця фоткати "далеку далечину". А от якщо подивитися направо, наліво, назад та під ноги, то вже не так райдужно. Проходив я там в минулому році кілька разів-досить таки занедбана Велика Житомирська та околиці від Львівської пл. до Володимирьської вул.
Особливо з листопада до березня геть не надихає там.
Не гвори. Занедбаний новосовковопанельний район після реконструкції.
Гдядь под ноги - страхіття
Ужас. И нам здесь мучиться, житьЗображення
beee
 
Повідомлень: 179
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:18

  Frant написав:Поки що до власних приватних одноповерхових будинків на землі - київські пролетарі і люмпени ще не доросли.

Колоритна сільська хата зі стріхою із натуральних сіноматеріалів поза зоною опромінення 5G?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  beee написав:Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.

прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсьЗображення


Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))
beee
 
Повідомлень: 179
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:54

  beee написав:
drevlyanin написав:
Це тільки коли з цього місця фоткати "далеку далечину". А от якщо подивитися направо, наліво, назад та під ноги, то вже не так райдужно. Проходив я там в минулому році кілька разів-досить таки занедбана Велика Житомирська та околиці від Львівської пл. до Володимирьської вул.
Особливо з листопада до березня геть не надихає там.
Не гвори. Занедбаний новосовковопанельний район після реконструкції.
Гдядь под ноги - страхіття
Ужас. И нам здесь мучиться, жить


Ну навіщо ці маніпуляції? Я ж наче конкретно вказав-ВЖ і околиці. До чого тут вдало вибране місце на сходах?
п.с. У ЯГ та АХ розташування одне з найкращих в Києві серед нових жк але те що там наліпили... В цьому місці Юніт би був саме те, на крайній випадок Воздвиженка, а вийшов аналог
ФК1.
п.п.с. До речі, куди подівся Хьюм, дано не писав тут. На мотозаводі наче здали перший будинок то цікаво було б почути про враження "з середини" від власника.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 01.04.20
Подякував: 445 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10658106591066010661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, drevlyanin і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2346, 2347, 2348
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23479 15541085
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 січ, 2023 10:49
Grey001
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5027912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5201
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6074)
31.01.2023 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.