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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10659106601066110662
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:24

Может и киев закупит

Сьогодні в Ірпені мають відкрити газотурбінну станцію потужністю 1 МВт, яка може "заживити в разі потреби всю критичну енергоінфраструктуру міста"

Така станція буде першою в Україні, повідомив голова національного енергорегулятора НКРЕКП Костянтин Ущаповський.


ДТЕК Київські регіональні мережі оштрафовано

Рішення НКРЕКП щодо штрафу екс-міністр енергетики Олексій Оржель назвав надуманими й політично мотивованими.

Куда пропал UA с его неотключаемыми домами? Обиделся... Напишите в личку если вы читаете
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:30

  vitaliian написав:
Сьогодні в Ірпені мають відкрити газотурбінну станцію потужністю 1 МВт, яка може "заживити в разі потреби всю критичну енергоінфраструктуру міста"

Така станція буде першою в Україні, повідомив голова національного енергорегулятора НКРЕКП Костянтин Ущаповський.


В Києві такі довелось би купувати на кожен мікрорайон. Та й щодо Ірпеня сумніваюся, що вистачить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:43

Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення. 😡
Пи. Си. Все частіше читаю, про розбірки між мешканцями сусідніх будинків,на предмет, чому в сусідів є світло, а в мене немає? Може з метою психологічного тиску?! Ну і продаваним генераторів, акумуляторів, тощо забашляли куди треба?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:48

  Bolt написав:Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення. 😡
на поверхности ответ, распределительных сетей не хватает обеспечить сразу всех. У меня расход э.э. такой же как в неотлючаемом октябре-ноябре. Хотя должен быть меньше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 11:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення.
Пи. Си. Все частіше читаю, про розбірки між мешканцями сусідніх будинків,на предмет, чому в сусідів є світло, а в мене немає? Може з метою психологічного тиску?! Ну і продаваним генераторів, акумуляторів, тощо забашляли куди треба?
Суть економії - перерозподіл навантаження протягом доби
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Можно детальнее, что такое перерозподіл?
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 12:28

  beee написав:Можно детальнее, что такое перерозподіл?


В сенсі перерозподілити навантаження так, що в часи пік його зменшити, в інші години можна збільшити - щоб мережі могли витягнути потужність
Faceless
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  #<1 ... 10659106601066110662
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