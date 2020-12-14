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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 січ, 2023 12:45
Frant написав: beee написав:
Можно детальнее, что такое перерозподіл?
Ти ж неначе хвізик теоретиг? Повинен знати різницю між планкеоном і мюоном? Вона не більша за різницю між дубовим плінтусом і мармуровим підвіконням.
Пояснювати форумчанами, що таке перерозподіл??? Може, ще буквар їм почитати? Провести заняття з арифметики?
Поясни. Аж цікаво. 330 кВ, 750 кВ? Що ж там перерозподіляють? Особливо вночі.
Ну ну
А мы с моим электриком почитаем
Востаннє редагувалось beee
в Вів 31 січ, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 12:47
барабашов написав:Faceless
А зачем отрубать свет именно ночью?
Ладно два-три раза я поверю что именно с 12ти до 6ти утра лучше всего заменить магистральный трансформатор на нашей неоднократно битой ТЭС(куда и летела Х22 в ту субботу 14.01 когда на Победе дом разбили), но системно? Предприятиям что ли в это время работать разрешено с нелимитированным потреблением ЭЭ? Население на 99% ночью спит да и с хера реклама крутится по марафону "що праску та бойлер лише з 22ї до 6ї вмикайте!"? А готовить на электроплитах и в электродуховках с сумашедшим расходом ЭЭ раз в три дня, когда с 22.00 до 24.00 свет допустим есть, а в остальное время жрать сухарики?
По поводу расхода - не падает потребление потому что подтапливают все кондёрами и конвекторами. В первые сильные морозы в начале декабря все квартиры промёрзли, кроме одесских наверно, и температуру не выдерживают, 4 часа батареи тёплые, 4 холодные, при моём 2х48часов и 1х26часов блэкаутах ледяные. От плюс пять и выше за бортом подтапливать не надо, но так из дней было мало даже в этом январе.
Кажется эти отключения после частичной ликвидации последствий разрушения высоковольтных трансформаторов чисто средство отвлечения населения от проблем безработицы и падения зарплат в силу улучшения ситуации в экономике. Мозг пересичного в паузу пока свет есть другим забит, пока нет - спят как правило а не в интернете советы "слугам" дают.
Однозначно виключають щоб тебе позлити і не продати е/е.
І до гадалки не ходи😂
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Додано: Вів 31 січ, 2023 12:54
Первый
Ну я вообще то немного энергетик по образованию и факультету, кстати Беня учился в моей же группе но при Лёне
В часы пик отрубание жилмассивов с домами 12+ этажей и где давление водопровода от города максимум до третьего этажа дотягивает "поддерживаю". Особенно поддерживают это мои арендаторы на 15м и 22м видовых этажах совкостроя, ногами поддерживают.
Ночью с хера отрубать свет? Чтоб бойлер на ТЭЦе массивов резвее кипятил?
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барабашов
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Додано: Вів 31 січ, 2023 12:58
Кстати, когда мы в Горе подключали жк, дтек воткнул в ячейку 330 кВ с перегрузом. деньги на реконструкцию: нас запрягли слелать несколько километров дороги)). Оно нужнее)) Мой электрик ещё года 3 назад говорил, всё это закончится крахом
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beee
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Додано: Вів 31 січ, 2023 13:04
Faceless написав: Bolt написав:
Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення.
Пи. Си. Все частіше читаю, про розбірки між мешканцями сусідніх будинків,на предмет, чому в сусідів є світло, а в мене немає? Може з метою психологічного тиску?! Ну і продаваним генераторів, акумуляторів, тощо забашляли куди треба?
Суть економії - перерозподіл навантаження протягом доби
Яж і пишу. Якщо розбомбили в основному загальну розподільчу інфрастуктуру, тобто перерозподілення йде в межах міста.Якщо в одних не має світла, а інші збільшують розхід, порівняно зі звичайним, то на вході ми маємо лише незначне падіння потужності, що споживається. Ось в чому собака порилась. 🤷♂️
Пи.Си.Може до служби в армії морально готують?!Виробляють умовний рефлекс. Там все за розкладом.
Востаннє редагувалось Bolt
в Вів 31 січ, 2023 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 13:11
beee написав:
Кстати, когда мы в Горе подключали жк, дтек воткнул в ячейку 330 кВ с перегрузом. деньги на реконструкцию: нас запрягли слелать несколько километров дороги)). Оно нужнее)) Мой электрик ещё года 3 назад говорил, всё это закончится крахом
Крахом чего, не очень понятно.
барабашов написав:
Ночью с хера отрубать свет? Чтоб бойлер на ТЭЦе массивов резвее кипятил?
сколько кого не спрашиваю единственный вразумительный ответ что э.отопление, бойлеры и холодильники ночью тоже работает, создавая нагрузки. Возле моего дома около 10 мафов, разные магазины до 30м2. Все на э.отоплении. как только включают свет они сразу же включают все свои колориферы плюс морозильные камеры, холодильники. И оно работает на полную мощность пока не выйдет на нужную температуру. Если свет есть постоянно, таких перегрузок нет. И кому лучше от отключений?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 31 січ, 2023 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 13:17
Крахом локальных, городских энерго систем после 330 кВ.
Что собственно и происходило уже до войны. Бориспольский район регулярно отключали.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 13:22
beee написав:
Крахом локальных, городских энерго систем после 330 кВ.
Что собственно и происходило уже до войны. Бориспольский район регулярно отключали.
В Ірпені це відбувалось з водопроводом. До срсрівської інфраструктури - набудували десятки 15-20 поверхових "неохрущів".
Оппа - і почались проблеми з Н2О.
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Frant
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Додано: Вів 31 січ, 2023 13:24
Frant написав: beee написав:
Крахом локальных, городских энерго систем после 330 кВ.
Что собственно и происходило уже до войны. Бориспольский район регулярно отключали.
В Ірпені це відбувалось з водопроводом. До срсрівської інфраструктури - набудували десятки 15-20 поверхових "неохрущів".
Оппа - і почались проблеми з Н2О.
Кстати, удачная аналогия. Всё правильно
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Додано: Вів 31 січ, 2023 13:27
️Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів
Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта.
На початок 2023 року вже встановили 3 опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення 4-ої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.
За проектом, міст спиратиметься на 4 опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 м, довжина – 164 м. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме.
Оболонський острів облаштуюиь, як сучасну зону відпочинку для киян зі збереженням флори і фауни.
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