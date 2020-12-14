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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 січ, 2023 16:28
vitaliian написав: Bolt написав:
Народ починає задавати дурні питання. Якщо розхід енергії, як пишуть, практично не змінився, то в чому суть економії?! Тобто коли вмикається світло врабаються всі прилади, які не працювали коли не було світла. Бойлери, пралька і тд. Тобто, коли в якісь зоні відключають світло, то в інших зонах відімкнення, електрику споживають більше ніж зазвичай. Економія хіба на освітленні телевізорах, тощо. В себе, зауважив, споживання зменшилося на 10-15%.
Так ради, чого то все?!
Коли під Львовом розбомбили підстанцію, в мене ще до тижня часу було майде цілодобово світло, потім почалися ті експерименти з зонами відключення. 😡
на поверхности ответ, распределительных сетей не хватает обеспечить сразу всех. У меня расход э.э. такой же как в неотлючаемом октябре-ноябре. Хотя должен быть меньше.
А я знизив витрати в 3 рази. Тому мені майже не вимикають
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Додано: Вів 31 січ, 2023 16:31
Damien американці люблять великі машини, бо в них більше шансів вижити в дтп. А в нас ще і комплекси.
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Ромасик
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Додано: Вів 31 січ, 2023 16:42
Damien написав: Faceless написав:
Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Так. Це просто не порівняти.
Я человек практичный и на мнение других меня мало интересует, если оно противоречит логике и здравому смыслу.
Поэтому мне было всегда непонятно зачем по городу ездить на джипе, если это глупость с точки зрения логики(расход топлива, сложность парковки из-за размеров, дороже ремонт). Казалось бы, любой владелец джипа, использующий его для езды НЕ по пересеченной местности во время охоты, должен выглядеть идиотом. Но любая блондинка вам скажет, что это не так.
Так и с потолками. Высокие потолки имеют только одно преимущество - бо
льший объем воздуха(как и джип имеет только одно преимущество - проходимость). Когда нужен большой объем воздуха в комнате? Только тогда, когда в этом помещении много народу одновременно. Именно поэтому вокзалы, церкви, кинотеатры имеют очень высокие потолки. В офисах тоже нужны высокие. Высокие потолки имеют также и недостатки - бо
льший расход средств на нагрев/охлаждение(как и с джипом расход топлива), большую стоимость ремонта(тоже как и в случае с джипом), даже акустические казусы у высоких потолков иногда имеют место
Ну нафига они в квартире, где в среднем в комнате находится от 0 до 1 человека???
Та ніхто ж вам не забороняє хоч 2м стелі обмежитись.
Мова не про 4+м стелі. +20см висоти, нехай порівняно з 2.7м, додасть десь 7% об'єму, що навряд чи помітно вплине на якість повітря в кімнаті.
Те саме й про "акустичні казуси". Навіть за висоти 3.5 нічого такого не буде.
Але чисто візуально при однаковій площі кімнати - відчувається більше простору. Вище розташоване освітлення - не потрапляє в поле зору, сприймається природніше. Шафи до стелі мають більший об'єм. Банально, як якийсь светр вдягаєш, не задіваєш рукою люстру (типове явище в хрущах/чешках)
Загалом, це може суб'єктивно, але різниця реально відчувається, я жив і в хрущах, і в панельках, сталінках і новобудовах, і після 2.5 (а то й менше, якщо стелю вирівняли) у хрущі/чешці 2.7 (мінус те що забере ремонт) типового економ новобуду - це як вилізти з коробки, хоча абсолютна різниця зовсім невелика. 2.9-3.0 метри - ще краще.
Джипи тут невдале порівняння. Різниця скоріш, як матіз із якимось пасатом.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 16:57
ЖК Шевченковский. 2.65. Сразу бросается в глаза на пропорциях высоты дверей и окон. Кажется, что домик хоббита.
Минус коммуникации, конструкция потолка, минус пол. Остаётся 2.55.
Каждые 5 см очень видно, но 3 и метра в чистоте - отопить сложно.
2.8 в чистоте - good
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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