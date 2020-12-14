А где ты видел в котеджах потолки по 2 метра или в сталинках по 2 метра ?
Там таких потолков нет. И ты сам утверждаешь, что в них с прогревом проблем нет
Может ты немножко, трындишь, проектировщик ты наш
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:02
А где ты видел в котеджах потолки по 2 метра или в сталинках по 2 метра ?
Там таких потолков нет. И ты сам утверждаешь, что в них с прогревом проблем нет
Может ты немножко, трындишь, проектировщик ты наш
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Інші аргументи (окрім більшого об'єму шаф) - це, дійсно, суто суб'єктивне сприйняття. В старих панельках мені оті стелі (2,45-2,55 макс) - реально давили на мізки. Хоча б 2,7 м - вже сприймається набагато краще й приємніше. А якщо є забаганки робити всіляку ПВВ, то тут менше 3м, мабуть, і ніяк.
А щодо опалення - різниця думаю зумовлена панорамними вікнами, а самі стелі тут ні до чого
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:03
ИМХО Поки сам не спробуєш, не зрозумієш.
Реально, дуже відчувається різниця у відчуттях квартири при висоті стелі 2,60м та 3 метрів.
Це ж тієї ж категорії що і видові квартири, поки не спробуєш, важко зрозуміти, щому ж так.
З опаленням, якщо квартири зверху/знизу опалюються, то різниця невелика зовсім, тим більше, що як правило новобуди з 3 м стелею утеплені, і втрати тепла нижчі в рази від "лампового" хруща чи панельки. Різниця на метрі опалюваної площі запросто може складати 1,5-2 рази.
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:22
"Не знаю як але не так"
Где написано про 2 метра в коттеджах?
Последняя фраза "квартиры с высокими потолками" и продолжение мысли про коттеджи и сталинки с высокими потолками
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