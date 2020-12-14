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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10662106631066410665
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:02

  beee написав:Могу ошибаться, возможно, ошибочные впечатления от новостроев, но скорость конвенции с теплоносителем в последние годы не дают нормально прогреть квартиры с высокими потолками. В коттеджах такой проблемы не замечал. Со сталинками с индивидуальным отоплением вроде тоже.

А где ты видел в котеджах потолки по 2 метра или в сталинках по 2 метра ?
Там таких потолков нет. И ты сам утверждаешь, что в них с прогревом проблем нет

Может ты немножко, трындишь, проектировщик ты наш :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Кстати, аргумент " с потолками 2,50 цепляешь люстру руками когда одеваешь свитер" - так себе аргумент. Можно на метр в сторону от люстры отойти и там свитер надевать. А больше аргументов-то и нет реальных, кроме моды.

Інші аргументи (окрім більшого об'єму шаф) - це, дійсно, суто суб'єктивне сприйняття. В старих панельках мені оті стелі (2,45-2,55 макс) - реально давили на мізки. Хоча б 2,7 м - вже сприймається набагато краще й приємніше. А якщо є забаганки робити всіляку ПВВ, то тут менше 3м, мабуть, і ніяк.

А щодо опалення - різниця думаю зумовлена панорамними вікнами, а самі стелі тут ні до чого
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:03

  Damien написав:Зависимость нелинейная. если на 11-15% стал больше объем, то затраты больше будут процентов на 20. Это если еще окна одинаковые. А если с высокими потолками и окна больше(что скорее всего), то цена отопления еще больше.
Кстати, аргумент " с потолками 2,50 цепляешь люстру руками когда одеваешь свитер" - так себе аргумент. Можно на метр в сторону от люстры отойти и там свитер надевать. А больше аргументов-то и нет реальных, кроме моды.

ИМХО Поки сам не спробуєш, не зрозумієш.
Реально, дуже відчувається різниця у відчуттях квартири при висоті стелі 2,60м та 3 метрів.
Це ж тієї ж категорії що і видові квартири, поки не спробуєш, важко зрозуміти, щому ж так. :lol:

З опаленням, якщо квартири зверху/знизу опалюються, то різниця невелика зовсім, тим більше, що як правило новобуди з 3 м стелею утеплені, і втрати тепла нижчі в рази від "лампового" хруща чи панельки. Різниця на метрі опалюваної площі запросто може складати 1,5-2 рази.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:22

"Не знаю як але не так"

Где написано про 2 метра в коттеджах?

Последняя фраза "квартиры с высокими потолками" и продолжение мысли про коттеджи и сталинки с высокими потолками
beee
 
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