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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:03
Damien написав:
Кстати, аргумент " с потолками 2,50 цепляешь люстру руками когда одеваешь свитер" - так себе аргумент. Можно на метр в сторону от люстры отойти и там свитер надевать. А больше аргументов-то и нет реальных, кроме моды.
Інші аргументи (окрім більшого об'єму шаф) - це, дійсно, суто суб'єктивне сприйняття. В старих панельках мені оті стелі (2,45-2,55 макс) - реально давили на мізки. Хоча б 2,7 м - вже сприймається набагато краще й приємніше. А якщо є забаганки робити всіляку ПВВ, то тут менше 3м, мабуть, і ніяк.
А щодо опалення - різниця думаю зумовлена панорамними вікнами, а самі стелі тут ні до чого
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Faceless
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:03
Damien написав:
Зависимость нелинейная. если на 11-15% стал больше объем, то затраты больше будут процентов на 20. Это если еще окна одинаковые. А если с высокими потолками и окна больше(что скорее всего), то цена отопления еще больше.
Кстати, аргумент " с потолками 2,50 цепляешь люстру руками когда одеваешь свитер" - так себе аргумент. Можно на метр в сторону от люстры отойти и там свитер надевать. А больше аргументов-то и нет реальных, кроме моды.
ИМХО Поки сам не спробуєш, не зрозумієш.
Реально, дуже відчувається різниця у відчуттях квартири при висоті стелі 2,60м та 3 метрів.
Це ж тієї ж категорії що і видові квартири, поки не спробуєш, важко зрозуміти, щому ж так.
З опаленням, якщо квартири зверху/знизу опалюються, то різниця невелика зовсім, тим більше, що як правило новобуди з 3 м стелею утеплені, і втрати тепла нижчі в рази від "лампового" хруща чи панельки. Різниця на метрі опалюваної площі запросто може складати 1,5-2 рази.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:52
Damien написав:
Зависимость нелинейная. если на 11-15% стал больше объем, то затраты больше будут процентов на 20
Могли бы дать объяснение этим цифрам?
При равной площади рост высоты на 10% (в 1.1 раза) даёт рост объема тоже на 10%. Это очевидно.
Но нас в первую очередь интересует рост площади внешних стен. Она тоже вырастет на эти 10% (или в 1.1 раза). Откуда рост потерь на число выше 10%? . Потери на проветривание (существенная доля тнплопотеть) не вырастут при прочих равных условиях. Окна (самая большая графа тнплопотеть) принимаем равные в обоих случаях. Тогда одно лишь увеличение высоты потолка на 10% приведет к росту потерь существенно ниже, чем 10%
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:58
барабашов написав:
Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
Газ, новус, гаряча вода в трубах.
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Ромасик
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:14
Ромасик написав: барабашов написав:
Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
Газ, новус, гаряча вода в трубах.
ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Сам напор воды есть когда нет света на вашей группе?
Или Вы одной линии с районным СБУ и роддомом?
Отопление есть когда нет света на вашей группе(счётчик на дом сильно понижает давление в системе отопления вроде)?
Я подтапливаю кондёрами постоянно, кроме сильного плюса за окном, духовка(электро) работает раз в три дня примерно, кулинарией пользуюсь тоже не от случая к случаю.
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 31 січ, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:16
барабашов написав: Ромасик написав: барабашов написав:
Мивину грызёте сухую а вместо душа с бойлера просто забиваете на амбре жителя Селидово?
Газ, новус, гаряча вода в трубах.
ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Сам напор воды есть когда нет света на вашей группе?
Или Вы одной линии с районным СБУ и роддомом?
Отопление есть когда нет света на вашей группе(счётчик на дом сильно понижает давление в системе отопления вроде)?
Я подтапливаю кондёрами постоянно, кроме сильного плюса за окном
В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
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Faceless
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Додано: Вів 31 січ, 2023 19:54
Faceless написав:
В лампових хрущиках/панельках опалення й вода не зникають під час відключень.
Обігрівати кондиціонерами можна, коли є е/е, але тоді буде й опалення. У вас центральне опалення взагалі не встигає прогріти будинок, а він так швидко холоне? Якесь утеплення є?
Схоже час замінити модні мопи
барабашов написав:
ГВС от котельной ТЭЦа работает когда нет света?
Не задавайте складних запитань. Вода в трубі є і крапка.
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Ромасик
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Додано: Вів 31 січ, 2023 20:12
Прохожий написав: beee написав:
️Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів
Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта.
На початок 2023 року вже встановили 3 опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення 4-ої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.
За проектом, міст спиратиметься на 4 опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 м, довжина – 164 м. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме.
Оболонський острів облаштуюиь, як сучасну зону відпочинку для киян
зі збереженням флори і фауни.
привет гидропарк2
на оболони от ГС до днепра будет некомфортно жить а на оболонской набережной станет просто невозможно
Возможно.
Но мост, как сооружение, имеет большое архитектурное и имиджевое значение. Это огромный плюс
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