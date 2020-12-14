Додано: Вів 31 січ, 2023 22:19

Faceless

Начальник, я уже писал по какой причине дом конкретно остыл именно в этом году и не прогревается далее тоже.

Топят слабее чем в 21м, но и дешевле, начали позже и из-за веерных рывками топили, в ноябре до 23го жлобил с плюс 17ти догреть до 20тки кондёрами, потом от этого и застудился, в конце ноября перед морозами -10 локальная авария с кабелем и два дня без света в доме/отопления тоже, 15,5град зафиксировал с утра на кухне - месте где нет сквозняков 146%, потрм морозы - и стены сталинки в 70см ледяные и непрогретые, и кондёрами их прогревать бесполезно, это раньше делал теплоноситель в трубах и качественные батареи. Окна на север, солнца нет в декабре, фасад первой линии набережной - кто разрешит колхозить латочное утепление?