Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Зависимость нелинейная. если на 11-15% стал больше объем, то затраты больше будут процентов на 20
Могли бы дать объяснение этим цифрам?
При равной площади рост высоты на 10% (в 1.1 раза) даёт рост объема тоже на 10%. Это очевидно. Но нас в первую очередь интересует рост площади внешних стен. Она тоже вырастет на эти 10% (или в 1.1 раза). Откуда рост потерь на число выше 10%? . Потери на проветривание (существенная доля тнплопотеть) не вырастут при прочих равных условиях. Окна (самая большая графа тнплопотеть) принимаем равные в обоих случаях. Тогда одно лишь увеличение высоты потолка на 10% приведет к росту потерь существенно ниже, чем 10%
Простая физика(это уже не говоря о том, что это подтверждено практикой). Вам в школе давали задачку "как быстрее остудить стакан горячей воды, имея кусок льда"? Сразу кинуть его или через какое-то время? Правильный ответ - "через какое-то время". Потому, что чем больше разница температур, тем быстрее у тел происходит теплообмен(потеря тепла в нашем случае). Переносим на квартиры. Чем выше потолок,тем выше разница температур у потолка и в зоне движения человека (0-2м), т.к. подогрев идет снизу и тепло стремится вверх. То есть в верхней части комнаты с высокими потолками теплопотери выше, чем в комнате с обычными потолками. И через потолок тоже. Пол у соседа в любом случае холоднее, чем у Вас воздух под потолком. А если этажом выше еще живет и сосед несознательный, который не хочет много тратить на отопление, то тут вообще начинаются обвальные потери тепла. Если делать замеры температуры воздуха в комнате у потолка и добиться чтоб она была одинакова там в обеих квартирах, представить что сверху живут одинаково сознательные соседи,то действительно не будет разницы более чем 10%(если уровень потолка на 10% выше). Но люди как-то привыкли температуру в комнате измерять не на потолке.
Однозначно. Вы просто не в курсе насколько это выгодно. Выпускник поступает к нам платно на медицину, инженера или ай-ти. И год спустя переводится практически в любой вуз Европы по своей специальности, минуя конкурсы по 30-50 человек на место. В условиях войны часть универов к примеру Харькова допускают обучение по удаленке. Сам знаю одну семью, где девочка поступила осенью в Каразина и одновременно учится в немецкой гимназии в 10м классе. Бинго!
Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума 1-комнатные 28 — 44 м² от 1.82 млн грн 47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН) Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
Дык вообще у застройщиков сейчас цены нереальные. Свитлопарк все таки прицентральный район, а вон Чаривне мисто в среднем 40 тыс метр, так туда еще доехать надо, что в нынешних реалиях с тревогой очень проблематично бывает. А когда то ЛаМанш 50 за метр казалось дорого.
Minnie Mouse написав:Damien да уж, интересно кто рискнет сейчас взять квартиру рядом с тэц
Люди обжили там дома уже. От случая конечно никто не застрахован.
Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума 1-комнатные 28 — 44 м² от 1.82 млн грн 47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН) Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
Дык вообще у застройщиков сейчас цены нереальные. Свитлопарк все таки прицентральный район, а вон Чаривне мисто в среднем 40 тыс метр, так туда еще доехать надо, что в нынешних реалиях с тревогой очень проблематично бывает. А когда то ЛаМанш 50 за метр казалось дорого. Прицентральный он только формально. В реальности он уступает почти всем окраинам(мое мнение) и стоил он раньше соответственно