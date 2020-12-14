RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10663106641066510666
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 22:50

  Hotab написав:
  Damien написав:Зависимость нелинейная. если на 11-15% стал больше объем, то затраты больше будут процентов на 20

Могли бы дать объяснение этим цифрам?

При равной площади рост высоты на 10% (в 1.1 раза) даёт рост объема тоже на 10%. Это очевидно.
Но нас в первую очередь интересует рост площади внешних стен. Она тоже вырастет на эти 10% (или в 1.1 раза). Откуда рост потерь на число выше 10%? . Потери на проветривание (существенная доля тнплопотеть) не вырастут при прочих равных условиях. Окна (самая большая графа тнплопотеть) принимаем равные в обоих случаях. Тогда одно лишь увеличение высоты потолка на 10% приведет к росту потерь существенно ниже, чем 10%

Простая физика(это уже не говоря о том, что это подтверждено практикой). Вам в школе давали задачку "как быстрее остудить стакан горячей воды, имея кусок льда"? Сразу кинуть его или через какое-то время? Правильный ответ - "через какое-то время". Потому, что чем больше разница температур, тем быстрее у тел происходит теплообмен(потеря тепла в нашем случае).
Переносим на квартиры. Чем выше потолок,тем выше разница температур у потолка и в зоне движения человека (0-2м), т.к. подогрев идет снизу и тепло стремится вверх. То есть в верхней части комнаты с высокими потолками теплопотери выше, чем в комнате с обычными потолками. И через потолок тоже. Пол у соседа в любом случае холоднее, чем у Вас воздух под потолком. А если этажом выше еще живет и сосед несознательный, который не хочет много тратить на отопление, то тут вообще начинаются обвальные потери тепла.
Если делать замеры температуры воздуха в комнате у потолка и добиться чтоб она была одинакова там в обеих квартирах, представить что сверху живут одинаково сознательные соседи,то действительно не будет разницы более чем 10%(если уровень потолка на 10% выше).
Но люди как-то привыкли температуру в комнате измерять не на потолке.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 28.04.20
Подякував: 683 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:45

Встречайте польских студентов больше наверн касается Львова

Наразі для громадян Польщі в МОН України опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny (польська матура) при вступі до українських навчальних закладів
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z ... yy-prostir
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16608
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:02

  vitaliian написав:Наразі для громадян Польщі в МОН України опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny (польська матура) при вступі до українських навчальних закладів
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z ... yy-prostir

А шо, будут такие уникалы?!
Bolt
 
Повідомлень: 1565
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:13

  Bolt написав:
  vitaliian написав:Наразі для громадян Польщі в МОН України опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny (польська матура) при вступі до українських навчальних закладів
https://minre.gov.ua/news/osvita-odyn-z ... yy-prostir

А шо, будут такие уникалы?!

Однозначно. Вы просто не в курсе насколько это выгодно.
Выпускник поступает к нам платно на медицину, инженера или ай-ти. И год спустя переводится практически в любой вуз Европы по своей специальности, минуя конкурсы по 30-50 человек на место.
В условиях войны часть универов к примеру Харькова допускают обучение по удаленке.
Сам знаю одну семью, где девочка поступила осенью в Каразина и одновременно учится в немецкой гимназии в 10м классе.
Бинго!
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11699
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 3490 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:27

  Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.

Дык вообще у застройщиков сейчас цены нереальные. Свитлопарк все таки прицентральный район, а вон Чаривне мисто в среднем 40 тыс метр, так туда еще доехать надо, что в нынешних реалиях с тревогой очень проблематично бывает.
А когда то ЛаМанш 50 за метр казалось дорого.

  Minnie Mouse написав:Damien да уж, интересно кто рискнет сейчас взять квартиру рядом с тэц

Люди обжили там дома уже. От случая конечно никто не застрахован.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1999
З нами з: 24.10.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 02:05

  Proofy написав:
  Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.

Дык вообще у застройщиков сейчас цены нереальные. Свитлопарк все таки прицентральный район, а вон Чаривне мисто в среднем 40 тыс метр, так туда еще доехать надо, что в нынешних реалиях с тревогой очень проблематично бывает.
А когда то ЛаМанш 50 за метр казалось дорого.
Прицентральный он только формально. В реальности он уступает почти всем окраинам(мое мнение) и стоил он раньше соответственно
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 28.04.20
Подякував: 683 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 03:55

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.

прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсьЗображення


Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))


Какой желчи? У меня нет никакого интереса в КРЖН в ближайшие годы.
окститесь.
Я чисто "атмосфЭрно".
Я-ж написал - навеяло.
Хотя такое окна-в-окна не знаю кому нравится.
Реально - у меня напротив шоу "за стеклом" в конце 80-х было на чуть бОльшем расстоянии.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7436 раз.
Подякували: 4476 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  beee написав:
rjkz написав:[quote="5535981:beee"]Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.

прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсьЗображення


Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))


Какой желчи? У меня нет никакого интереса в КРЖН в ближайшие годы.
окститесь.
Я чисто "атмосфЭрно".
Я-ж написал - навеяло.
Хотя такое окна-в-окна не знаю кому нравится.
Реально - у меня напротив шоу "за стеклом" в конце 80-х было на чуть бОльшем расстоянии.[/quote]
Мне просто удивляют две вещи.
1. Когда в эпитетах описывают то, чего не видели.
Не видел, но осуждаю.
2. Особенность советского человека:
в какой бы стране я не был, именно советского обывателя больше всего беспокоит "окна в окна".
В Варшаве, один из наших сограждан: всё круто, но грит, "окна в окна"

У меня всегда к ним вопрос: вы находитесь в центре города. В закрытом комплексе. Покажите мне в центре города, где нет смежных домов.
Хотите не в окна в окна, ну так ваша квартира точно не в центре, а часто вообще в поле. Но не среди людей.
beee
 
Повідомлень: 202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:30

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Одна из трёх линий
На нормально там территории. Внизу, вверху, задний двор, передний. Машин нет. Тишина. И ты в центре.

прихожу тут беру кофе(кстати кафе открылось в 11 секции) и сижу тишиной наслаждаюсь


Неосовкопанельный микрорайон.
Такое ощущение, что из-за угла сейчас выйдет Шурик (в тех самых подстреленных хипстерских брУках, но с яфоном) с Лидой, читающие конспект.
Я когда-то жил в новостроящемся городе, застраиваемом побыстрячку панельками - вот, навеяло. И деревца в бетонных тротуарах очень напоминают.
Еще если-бы дорогу бетонными плитами выложить, как в том городе, то бэкинТнеЮссар обеспечен.
Новое - это хорошо забытое старое(с).
Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))

Не о чем спорить. Человек в восторге от АППС-люкс. Старт и финиш. Когда читаю rjkz в памяти всплывает рекламный слоган КГС: "Мы построили этот город".
airmax78
 
Повідомлень: 41758
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5137 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10663106641066510666
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2348, 2349, 2350
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23491 15559648
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 09:34
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5027944
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1630)
01.02.2023 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.