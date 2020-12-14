Додано: Вів 31 січ, 2023 22:50

Hotab написав: Damien написав: Зависимость нелинейная. если на 11-15% стал больше объем, то затраты больше будут процентов на 20 Зависимость нелинейная. если на 11-15% стал больше объем, то затраты больше будут процентов на 20

Могли бы дать объяснение этим цифрам?



При равной площади рост высоты на 10% (в 1.1 раза) даёт рост объема тоже на 10%. Это очевидно.

Но нас в первую очередь интересует рост площади внешних стен. Она тоже вырастет на эти 10% (или в 1.1 раза). Откуда рост потерь на число выше 10%? . Потери на проветривание (существенная доля тнплопотеть) не вырастут при прочих равных условиях. Окна (самая большая графа тнплопотеть) принимаем равные в обоих случаях. Тогда одно лишь увеличение высоты потолка на 10% приведет к росту потерь существенно ниже, чем 10% Могли бы дать объяснение этим цифрам?При равной площади рост высоты на 10% (в 1.1 раза) даёт рост объема тоже на 10%. Это очевидно.Но нас в первую очередь интересует рост площади внешних стен. Она тоже вырастет на эти 10% (или в 1.1 раза). Откуда рост потерь на число выше 10%? . Потери на проветривание (существенная доля тнплопотеть) не вырастут при прочих равных условиях. Окна (самая большая графа тнплопотеть) принимаем равные в обоих случаях. Тогда одно лишь увеличение высоты потолка на 10% приведет к росту потерь существенно ниже, чем 10%

И через потолок тоже.

Простая физика(это уже не говоря о том, что это подтверждено практикой). Вам в школе давали задачку "как быстрее остудить стакан горячей воды, имея кусок льда"? Сразу кинуть его или через какое-то время? Правильный ответ - "через какое-то время". Потому, что чем больше разница температур, тем быстрее у тел происходит теплообмен(потеря тепла в нашем случае).Переносим на квартиры. Чем выше потолок,тем выше разница температур у потолка и в зоне движения человека (0-2м), т.к. подогрев идет снизу и тепло стремится вверх. То есть в верхней части комнаты с высокими потолками теплопотери выше, чем в комнате с обычными потолками.Пол у соседа в любом случае холоднее, чем у Вас воздух под потолком. А если этажом выше еще живет и сосед несознательный, который не хочет много тратить на отопление, то тут вообще начинаются обвальные потери тепла.Если делать замеры температуры воздуха в комнате у потолка и добиться чтоб она была одинакова там в обеих квартирах, представить что сверху живут одинаково сознательные соседи,то действительно не будет разницы более чем 10%(если уровень потолка на 10% выше).Но люди как-то привыкли температуру в комнате измерять не на потолке.