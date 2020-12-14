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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лют, 2023 11:19
beee написав: Прохожий написав: beee написав:
️Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів
Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта.
На початок 2023 року вже встановили 3 опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення 4-ої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.
За проектом, міст спиратиметься на 4 опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 м, довжина – 164 м. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме.
Оболонський острів облаштуюиь, як сучасну зону відпочинку для киян
зі збереженням флори і фауни.
привет гидропарк2
на оболони от ГС до днепра будет некомфортно жить а на оболонской набережной станет просто невозможно
Возможно.
Но мост, как сооружение, имеет большое архитектурное и имиджевое значение. Это огромный плюс
Тем более на оболони.
После разбитых дорог и кривых тротуаров оболонец сможет насладиться красотой и пожрать на природе не просто так, а с имиджевым удовлетворением.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:27
Faceless написав: барабашов написав:Faceless
Начальник, я уже писал по какой причине дом конкретно остыл именно в этом году и не прогревается далее тоже.
Топят слабее чем в 21м, но и дешевле, начали позже и из-за веерных рывками топили, в ноябре до 23го жлобил с плюс 17ти догреть до 20тки кондёрами, потом от этого и застудился, в конце ноября перед морозами -10 локальная авария с кабелем и два дня без света в доме/отопления тоже, 15,5град зафиксировал с утра на кухне - месте где нет сквозняков 146%, потрм морозы - и стены сталинки в 70см ледяные и непрогретые, и кондёрами их прогревать бесполезно, это раньше делал теплоноситель в трубах и качественные батареи. Окна на север, солнца нет в декабре, фасад первой линии набережной - кто разрешит колхозить латочное утепление?
Ну я можу тільки поспівчувати вашій ситуації
чему там сочувствовать, Победа относительно дорогой район Днепра (возможно самый дорогой). Продали квартиру, купили взамен в другом районе, аналогичную, но без описанных проблем, ещё 5-10куе на новоселье останется. Только никто с Победы уезжать не хочет. Остальные районы жопы похуже троещины
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 лют, 2023 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:28
Прохожий написав: beee написав:
️Столиця продовжить будівництво пішохідного мосту з Оболонської набережної на острів Оболонський, яке здійснює з 2020 року за рахунок меценатських коштів
Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це - цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об'єкта.
На початок 2023 року вже встановили 3 опори мосту і розпочали встановлення четвертої, закупили матеріали. За кошти, що надала Метрополія Великого Парижу, завершать встановлення 4-ої опори мосту, закуплять і встановлять допоміжні й частково прогонні конструкції, придбають металоконструкції.
За проектом, міст спиратиметься на 4 опори, дві з яких розташовані у протоці. Ширина пішохідного об'єкту буде 4 м, довжина – 164 м. Міст буде комфортним для пересування маломобільних груп населення. Проходу маломірних суден до затоки Оболонь об‘єкт не заважатиме.
Оболонський острів облаштуюиь, як сучасну зону відпочинку для киян
зі збереженням флори і фауни.
привет гидропарк2
на оболони от ГС до днепра будет некомфортно жить а на оболонской набережной станет просто невозможно
Возможно.
Но мост, как сооружение, имеет большое архитектурное и имиджевое значение. Это огромный плюс
Тем более на оболони.
После разбитых дорог и кривых тротуаров оболонец сможет насладиться красотой и пожрать на природе не просто так, а с имиджевым удовлетворением.
Мне вспоминается слоган: сеть супермаркетов выставила претензии правительству Литвы, что их гуманитарка плохо продаётся и требуют высылать сразу деньги.
Кривые тротуары это претензии к самим себе нужно предъявлять.
На что французы дают бабки - спасибо.
Мы часто мосты строим десятилетиями
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Привет. А новым таможенникам квартиры не нужны?
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