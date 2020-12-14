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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:41
Сніг пролітає де не де.
Як думаєте, до чого? Гаплик ринку?
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beee
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Додано: Сер 01 лют, 2023 14:13
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vitaliian
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Додано: Сер 01 лют, 2023 14:51
Типове швейцарське шале, в якому він і звик жити.
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airmax78
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Додано: Сер 01 лют, 2023 15:02
Вишиванки і прапора не вистачає
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 15:04
airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Пане, не заздріть більш успішним колегам.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 15:16
Ромасик написав:
Вишиванки і прапора не вистачає
А прапор до якого пашапорту Валєр‘їча треба на стіні повісити?
Ще до 13 лютого час є, можуть і до ЗСУ забрати
Бєрлога Бєрлагі у нашому місті була чи у Кончі?
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барабашов
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Додано: Сер 01 лют, 2023 15:20
барабашов там вроде не в самом Днепре а подальше, он рассказывал. Рядом с Боголюбовым два участка.
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vitaliian
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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