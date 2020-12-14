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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10665106661066710668
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сніг пролітає де не де.
Як думаєте, до чого? Гаплик ринку?
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:13

Интерьер дома коломойского

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:51

  vitaliian написав:Зображення

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Типове швейцарське шале, в якому він і звик жити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:02

  vitaliian написав:Зображення

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Вишиванки і прапора не вистачає
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:04

  airmax78 написав:Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.

Пане, не заздріть більш успішним колегам.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:16

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Зображення

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Вишиванки і прапора не вистачає

А прапор до якого пашапорту Валєр‘їча треба на стіні повісити?
Ще до 13 лютого час є, можуть і до ЗСУ забрати
Бєрлога Бєрлагі у нашому місті була чи у Кончі?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:20

барабашов там вроде не в самом Днепре а подальше, он рассказывал. Рядом с Боголюбовым два участка.
vitaliian
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  #<1 ... 10665106661066710668
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