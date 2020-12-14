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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10664106651066610667
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:40

Ну шо, падение цен КРЖН набирает обороты:
https://m.censor.net/ua/news/3397027/so ... _arahamiya
😆
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:58

  Bolt написав:Ну шо, падение цен КРЖН набирает обороты:
https://m.censor.net/ua/news/3397027/so ... _arahamiya
😆

Привет. А новым таможенникам квартиры не нужны?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:14

  Bolt написав:Ну шо, падение цен КРЖН набирает обороты:
https://m.censor.net/ua/news/3397027/so ... _arahamiya
😆

Можливо, дехто отримає площу в казенних установах пенітенціарного профілю???
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:18

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Ну шо, падение цен КРЖН набирает обороты:
https://m.censor.net/ua/news/3397027/so ... _arahamiya
😆

Привет. А новым таможенникам квартиры не нужны?

Тоже боюсь что это для шоу делается. Показать западным партнерам как жестко начали бороться с коррупцией. Дай Бог, конечно, чтобы это не было очередным шоу, но посмотрим что будет дальше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:20

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  Bolt написав:Ну шо, падение цен КРЖН набирает обороты:
https://m.censor.net/ua/news/3397027/so ... _arahamiya
😆

Привет. А новым таможенникам квартиры не нужны?

Тоже боюсь что это для шоу делается. Показать западным партнерам как жестко начали бороться с коррупцией. Дай Бог, конечно, чтобы это не было очередным шоу, но посмотрим что будет дальше.

Яущо в Україні дійсно стануть боротись з корупцією - ринку їлітного житла настане гаплик. :
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:23

  Frant написав:Яущо в Україні дійсно стануть боротись з корупцією - ринку їлітного житла настане гаплик
наоборот рынок вырастет, вообще любой, у меня много знакомых отказались или закрыли бизнес из за коррупции и презумпции виновности. Коррупция подогревает очень небольшой сектор экономики, в отличии от успешного бизнеса, который коррупция давит. иначе мы бы жили как поляки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:35

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Привет. А новым таможенникам квартиры не нужны?

Тоже боюсь что это для шоу делается. Показать западным партнерам как жестко начали бороться с коррупцией. Дай Бог, конечно, чтобы это не было очередным шоу, но посмотрим что будет дальше.

Яущо в Україні дійсно стануть боротись з корупцією - ринку їлітного житла настане гаплик. :

Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:01

  Damien написав:
  Proofy написав:
  Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.

Дык вообще у застройщиков сейчас цены нереальные. Свитлопарк все таки прицентральный район, а вон Чаривне мисто в среднем 40 тыс метр, так туда еще доехать надо, что в нынешних реалиях с тревогой очень проблематично бывает.
А когда то ЛаМанш 50 за метр казалось дорого.
Прицентральный он только формально. В реальности он уступает почти всем окраинам(мое мнение) и стоил он раньше соответственно

Всем окраинам?? :roll: За что вы его так не любите. ПОХ с запахами милее будет?
Придомовая в Свитлопарке на уровне, если не в курсе.
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:24

Proofy хуже всего пуща водица. Минимум транспорта (трамвай автобус и две маршрутки) ноль супермаркетов, ОДНА аптека на конечной трамвая.

Из плюсов на пл.т.шевченко можно ходить пешком по трамвайным рельсам (отсылка к Янке https://youtu.be/L75sobA2WtU ) прогулка атмосферная, я всех гостей по этим рельсам пешком вожу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:32

  vitaliian написав:Proofy хуже всего пуща водица. Минимум транспорта (трамвай автобус и две маршрутки) ноль супермаркетов, ОДНА аптека на конечной трамвая.

Из плюсов на пл.т.шевченко можно ходить пешком по трамвайным рельсам (отсылка к Янке https://youtu.be/L75sobA2WtU ) прогулка атмосферная, я всех гостей по этим рельсам пешком вожу.

На 14-той линии есть Фора. Был супермаркет Пчёлка, но он пострадал от прилёта весной.
maza5
 
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