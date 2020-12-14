Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Яущо в Україні дійсно стануть боротись з корупцією - ринку їлітного житла настане гаплик
наоборот рынок вырастет, вообще любой, у меня много знакомых отказались или закрыли бизнес из за коррупции и презумпции виновности. Коррупция подогревает очень небольшой сектор экономики, в отличии от успешного бизнеса, который коррупция давит. иначе мы бы жили как поляки.
Damien написав:В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума 1-комнатные 28 — 44 м² от 1.82 млн грн 47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН) Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
Дык вообще у застройщиков сейчас цены нереальные. Свитлопарк все таки прицентральный район, а вон Чаривне мисто в среднем 40 тыс метр, так туда еще доехать надо, что в нынешних реалиях с тревогой очень проблематично бывает. А когда то ЛаМанш 50 за метр казалось дорого. Прицентральный он только формально. В реальности он уступает почти всем окраинам(мое мнение) и стоил он раньше соответственно
Всем окраинам?? За что вы его так не любите. ПОХ с запахами милее будет? Придомовая в Свитлопарке на уровне, если не в курсе.