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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10665106661066710668
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:40

Зображення

Зображення

Сьогодні почала роботу газопоршнева електростанція, яка працює, використовуючи природний газ. А це значно зменшує вартість виробленого кіловату в порівнянні з дизельним паливом, яке потрібне для генераторів.

Проєкт був реалізований за координації голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher, компанією ТОВ «КТС Інжиніринг» спільно з Ірпінською міською радою.

У подальшому в Україні планують створити цілу мережу таких малих електростанцій, потужністю від кількох сотень кіловат до кількох десятків мегават. Це дозволить зменшити навантаження на енергомережу країни, яку зараз намагається знищити наш ворог.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:43

  airmax78 написав:Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.

Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
reus
 
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