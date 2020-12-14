барабашов написав:
Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?
Так то краще
З 70 квт до 20.
Холодильник виключив. Холодильник на балконі.
ПК включаю, лише коли працюю. Раніше був зранку до вечора. Оскільки руки до роботи доходили до вечора.
Кондиціонер - це відкрита фіранка. Він же фрізер.
Мікрохв менше використовую. Борщ розігріваю на газу. Уже звик, оскільки газ є постійно.
Чайник теж на газу. Їжа в основному споживається зразу після приготування поки тепла.
Газ десь 7,89. Думаю, як у вас, нафтогаз Лічильник будинковий. В зимові місяці стали малювати більше - десь 5-7 кубів. Влітку наче 2 було. На кухні стоїть казан 6л на найменшому вогнику, який грить цілодобово. Вода ніколи не закіпає. Але руки на ньому теж не втримати.
У вечірній час труба ГВ гаряча (вона ж рушникосушильник). Тоді й користуватися. Але це не стосується е/е.