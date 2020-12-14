RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10665106661066710668
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:40

Зображення

Зображення

Сьогодні почала роботу газопоршнева електростанція, яка працює, використовуючи природний газ. А це значно зменшує вартість виробленого кіловату в порівнянні з дизельним паливом, яке потрібне для генераторів.

Проєкт був реалізований за координації голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса австрійською компанією INNIO та авторизованим дистриб'ютором її газопоршневих електростанцій Jenbacher, компанією ТОВ «КТС Інжиніринг» спільно з Ірпінською міською радою.

У подальшому в Україні планують створити цілу мережу таких малих електростанцій, потужністю від кількох сотень кіловат до кількох десятків мегават. Це дозволить зменшити навантаження на енергомережу країни, яку зараз намагається знищити наш ворог.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16632
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:43

  airmax78 написав:Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.

Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
reus
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 21.03.12
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:24

  барабашов написав:Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?

Так то краще :)
З 70 квт до 20.
Холодильник виключив. Холодильник на балконі.
ПК включаю, лише коли працюю. Раніше був зранку до вечора. Оскільки руки до роботи доходили до вечора.
Кондиціонер - це відкрита фіранка. Він же фрізер.
Мікрохв менше використовую. Борщ розігріваю на газу. Уже звик, оскільки газ є постійно.
Чайник теж на газу. Їжа в основному споживається зразу після приготування поки тепла.
Газ десь 7,89. Думаю, як у вас, нафтогаз Лічильник будинковий. В зимові місяці стали малювати більше - десь 5-7 кубів. Влітку наче 2 було. На кухні стоїть казан 6л на найменшому вогнику, який грить цілодобово. Вода ніколи не закіпає. Але руки на ньому теж не втримати.
У вечірній час труба ГВ гаряча (вона ж рушникосушильник). Тоді й користуватися. Але це не стосується е/е.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5835
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1348 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:24

  reus написав:
  airmax78 написав:Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.

Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.

Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
airmax78
 
Повідомлень: 41761
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:33

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.

Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.

Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.

За такой поступок можно даже договориться, чтоб на Аллее Смелости имя покупателя отчеканили. Рядом с именем Джонсонюка.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 925
З нами з: 28.04.20
Подякував: 683 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:34

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.

Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.

Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.

У мене немає сумнівів, що когось зацікавить ваша квітка, але питання у ціні. На сьогодні за вашу "хотелку" продати нереально, а років через 10-ть можливо, якщо, звісно, не дай Бог чергові чорні лебеді не завітають на нашу багатостраждальну землю!
reus
 
Повідомлень: 4091
З нами з: 21.03.12
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10665106661066710668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 112, 113, 114
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1131 5028382
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 22:32
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2348, 2349, 2350
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23498 15572661
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 14:34
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2255)
02.02.2023 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.