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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:43
airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
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reus
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:24
барабашов написав:
Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?
Так то краще
З 70 квт до 20.
Холодильник виключив. Холодильник на балконі.
ПК включаю, лише коли працюю. Раніше був зранку до вечора. Оскільки руки до роботи доходили до вечора.
Кондиціонер - це відкрита фіранка. Він же фрізер.
Мікрохв менше використовую. Борщ розігріваю на газу. Уже звик, оскільки газ є постійно.
Чайник теж на газу. Їжа в основному споживається зразу після приготування поки тепла.
Газ десь 7,89. Думаю, як у вас, нафтогаз Лічильник будинковий. В зимові місяці стали малювати більше - десь 5-7 кубів. Влітку наче 2 було. На кухні стоїть казан 6л на найменшому вогнику, який грить цілодобово. Вода ніколи не закіпає. Але руки на ньому теж не втримати.
У вечірній час труба ГВ гаряча (вона ж рушникосушильник). Тоді й користуватися. Але це не стосується е/е.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:24
reus написав: airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:33
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
За такой поступок можно даже договориться, чтоб на Аллее Смелости имя покупателя отчеканили. Рядом с именем Джонсонюка.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:34
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
У мене немає сумнівів, що когось зацікавить ваша квітка, але питання у ціні. На сьогодні за вашу "хотелку" продати нереально, а років через 10-ть можливо, якщо, звісно, не дай Бог чергові чорні лебеді не завітають на нашу багатостраждальну землю!
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reus
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