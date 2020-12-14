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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:43
airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
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reus
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:24
барабашов написав:
Хорошо будем попроще как Доллярчик на пике своей эйфории в апреле 19го
Какое потребление было до отключений и как вы умудрились сейчас его втрое снизить, если судя по всему у вас есть газплита в доме(кстати хотел бы узнать почём сейчас куб ГВС и не надо ли сливать литров 50 прохладной воды перед тем как пойдёт именно горячая)? Кондиционеры на отопление сейчас(в морозы) и летом в жару отбрасываем, думаю что вам эти буржуйские излишества ни к чему. Чайник и утюг электрические есть? Холодильник и микроволновки с тостером?
Так то краще
З 70 квт до 20.
Холодильник виключив. Холодильник на балконі.
ПК включаю, лише коли працюю. Раніше був зранку до вечора. Оскільки руки до роботи доходили до вечора.
Кондиціонер - це відкрита фіранка. Він же фрізер.
Мікрохв менше використовую. Борщ розігріваю на газу. Уже звик, оскільки газ є постійно.
Чайник теж на газу. Їжа в основному споживається зразу після приготування поки тепла.
Газ десь 7,89. Думаю, як у вас, нафтогаз Лічильник будинковий. В зимові місяці стали малювати більше - десь 5-7 кубів. Влітку наче 2 було. На кухні стоїть казан 6л на найменшому вогнику, який грить цілодобово. Вода ніколи не закіпає. Але руки на ньому теж не втримати.
У вечірній час труба ГВ гаряча (вона ж рушникосушильник). Тоді й користуватися. Але це не стосується е/е.
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Ромасик
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:24
reus написав: airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:33
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
За такой поступок можно даже договориться, чтоб на Аллее Смелости имя покупателя отчеканили. Рядом с именем Джонсонюка.
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Damien
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:34
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Теж на це сподіваюсь. Всі ці недопалаци в Конча Заспі, Козині, Царському селі і т.ін., квартири площею від 350 кв.м в стилі Людовика XXVII - це все якийсь мрачний, нікому не потрібний ПЦ.
Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
У мене немає сумнівів, що когось зацікавить ваша квітка, але питання у ціні. На сьогодні за вашу "хотелку" продати нереально, а років через 10-ть можливо, якщо, звісно, не дай Бог чергові чорні лебеді не завітають на нашу багатостраждальну землю!
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reus
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Додано: Чет 02 лют, 2023 04:15
Damien написав: Faceless написав:
Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Так. Це просто не порівняти.
Я человек практичный и на мнение других меня мало интересует, если оно противоречит логике и здравому смыслу.
Поэтому мне было всегда непонятно зачем по городу ездить на джипе, если это глупость с точки зрения логики(расход топлива, сложность парковки из-за размеров, дороже ремонт). Казалось бы, любой владелец джипа, использующий его для езды НЕ по пересеченной местности во время охоты, должен выглядеть идиотом. Но любая блондинка вам скажет, что это не так.
Так и с потолками. Высокие потолки имеют только одно преимущество - бо
льший объем воздуха(как и джип имеет только одно преимущество - проходимость). Когда нужен большой объем воздуха в комнате? Только тогда, когда в этом помещении много народу одновременно. Именно поэтому вокзалы, церкви, кинотеатры имеют очень высокие потолки. В офисах тоже нужны высокие. Высокие потолки имеют также и недостатки - бо
льший расход средств на нагрев/охлаждение(как и с джипом расход топлива), большую стоимость ремонта(тоже как и в случае с джипом), даже акустические казусы у высоких потолков иногда имеют место
Ну нафига они в квартире, где в среднем в комнате находится от 0 до 1 человека???
Хотя в целом согласен с Вашей логикой, но позволю себе возразить Вам.
до 2007 года у меня были седаны, но по киевским дорогам слишком убивалась ходовая и если с жигулями (моя первая купленная за заработанные деньги) все было дешево, но каждый год, то с европейцем было не каждый год, но намного дороже. Когда-же обзавелся SUV, то этот вопрос ни разу не возник за 10+ лет его эксплуатации. Кроме того, как оказалось, колеса 17 радиуса намного прочнее, чем 13 и 14.
Ну и, как помнит барабашов, в салон нового внедорожника влезает намного больше кирпичей, чем в салон седана.
Что очень актуально для людей, постоянно занимающихся недвижимостью.
Лучший вариант был-бы - Вольксваген Транспортер.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 04:19
Damien написав: Faceless написав:
Ромасик написав:
3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?
Так. Це просто не порівняти.
Я человек практичный и на мнение других меня мало интересует, если оно противоречит логике и здравому смыслу.
Поэтому мне было всегда непонятно зачем по городу ездить на джипе, если это глупость с точки зрения логики(расход топлива, сложность парковки из-за размеров, дороже ремонт). Казалось бы, любой владелец джипа, использующий его для езды НЕ по пересеченной местности во время охоты, должен выглядеть идиотом. Но любая блондинка вам скажет, что это не так.
Так и с потолками. Высокие потолки имеют только одно преимущество - бо
льший объем воздуха(как и джип имеет только одно преимущество - проходимость). Когда нужен большой объем воздуха в комнате? Только тогда, когда в этом помещении много народу одновременно. Именно поэтому вокзалы, церкви, кинотеатры имеют очень высокие потолки. В офисах тоже нужны высокие. Высокие потолки имеют также и недостатки - бо
льший расход средств на нагрев/охлаждение(как и с джипом расход топлива), большую стоимость ремонта(тоже как и в случае с джипом), даже акустические казусы у высоких потолков иногда имеют место
Ну нафига они в квартире, где в среднем в комнате находится от 0 до 1 человека???
Хотя в целом согласен с Вашей логикой, но позволю себе возразить Вам.
до 2007 года у меня были седаны, но по киевским дорогам слишком убивалась ходовая и если с жигулями (моя первая купленная за заработанные деньги) все было дешево, но каждый год, то с европейцем было не каждый год, но намного дороже. Когда-же обзавелся SUV, то этот вопрос ни разу не возник за 10+ лет его эксплуатации. Кроме того, как оказалось, колеса 17 радиуса намного прочнее, чем 13 и 14.
Ну и, как помнит барабашов, в салон нового внедорожника влезает намного больше кирпичей, чем в салон седана.
Что очень актуально для людей, постоянно занимающихся недвижимостью.
Лучший вариант был-бы - Вольксваген Транспортер.
Что касается высоких потолков, то хотя я и чувствую неуютно в таком, но не могу сказать ничего плохого, и если уж противиться этому как чрезмерности, то тогда Вам следует принять образ жизни Флая.
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