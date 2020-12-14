RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10666106671066810669
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 06:55

  airmax78 написав:
  beee написав:Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))

Не о чем спорить. Человек в восторге от АППС-люкс. Старт и финиш. Когда читаю rjkz в памяти всплывает рекламный слоган КГС: "Мы построили этот город".


Ошибаетесь, дорогой господин из Вены, АППС-люкс - это удачная инвестиция, которая на аренде только 2+ раза вернула вложения.
Нам, конечно, далеко (очень) до ваших эстетических и инвестиционных достижений, но мы как-то научимся с этим жить дальше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14193
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7437 раз.
Подякували: 4478 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 07:20

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))

Не о чем спорить. Человек в восторге от АППС-люкс. Старт и финиш. Когда читаю rjkz в памяти всплывает рекламный слоган КГС: "Мы построили этот город".


Ошибаетесь, дорогой господин из Вены, АППС-люкс - это удачная инвестиция, которая на аренде только 2+ раза вернула вложения.
Нам, конечно, далеко (очень) до ваших эстетических и инвестиционных достижений, но мы как-то научимся с этим жить дальше.

Недорогі ширпотребівські квартири мають суттєво кращу рентабельність при здачі в оренду, чим новобудні аеродроми з супер-пупер-ремонтами для естетичних гурманів. І продати їх простіше, ніж аеродроми.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23177
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1504 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10666106671066810669
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 112, 113, 114
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1131 5029107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 22:32
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2348, 2349, 2350
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23498 15577371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 14:34
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (53)
02.02.2023 04:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.