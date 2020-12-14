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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 06:55
airmax78 написав: beee написав:
Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))
Не о чем спорить. Человек в восторге от АППС-люкс. Старт и финиш. Когда читаю rjkz в памяти всплывает рекламный слоган КГС: "Мы построили этот город".
Ошибаетесь, дорогой господин из Вены, АППС-люкс - это удачная инвестиция, которая на аренде только 2+ раза вернула вложения.
Нам, конечно, далеко (очень) до ваших эстетических и инвестиционных достижений, но мы как-то научимся с этим жить дальше.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 07:20
rjkz написав: airmax78 написав: beee написав:
Столько желчи. "Хорошие сапоги, нужно брать"
Но на лабах нужно было быть внимательнее, чтобы знать что такое панель и автоклавный бетон))
Не о чем спорить. Человек в восторге от АППС-люкс. Старт и финиш. Когда читаю rjkz в памяти всплывает рекламный слоган КГС: "Мы построили этот город".
Ошибаетесь, дорогой господин из Вены, АППС-люкс - это удачная инвестиция, которая на аренде только 2+ раза вернула вложения.
Нам, конечно, далеко (очень) до ваших эстетических и инвестиционных достижений, но мы как-то научимся с этим жить дальше.
Недорогі ширпотребівські квартири мають суттєво кращу рентабельність при здачі в оренду, чим новобудні аеродроми з супер-пупер-ремонтами для естетичних гурманів. І продати їх простіше, ніж аеродроми.
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