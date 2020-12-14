Damien написав:

Faceless написав: Ромасик написав:

3м воно то помітно. А чи потрібно? Вільніше дихається? Стеля не давить?



Так. Це просто не порівняти. Так. Це просто не порівняти.

Я человек практичный и на мнение других меня мало интересует, если оно противоречит логике и здравому смыслу.Поэтому мне было всегда непонятно зачем по городу ездить на джипе, если это глупость с точки зрения логики(расход топлива, сложность парковки из-за размеров, дороже ремонт). Казалось бы, любой владелец джипа, использующий его для езды НЕ по пересеченной местности во время охоты, должен выглядеть идиотом. Но любая блондинка вам скажет, что это не так.Так и с потолками. Высокие потолки имеют только одно преимущество - бльший объем воздуха(как и джип имеет только одно преимущество - проходимость). Когда нужен большой объем воздуха в комнате? Только тогда, когда в этом помещении много народу одновременно. Именно поэтому вокзалы, церкви, кинотеатры имеют очень высокие потолки. В офисах тоже нужны высокие. Высокие потолки имеют также и недостатки - бльший расход средств на нагрев/охлаждение(как и с джипом расход топлива), большую стоимость ремонта(тоже как и в случае с джипом), даже акустические казусы у высоких потолков иногда имеют местоНу нафига они в квартире, где в среднем в комнате находится от 0 до 1 человека???