Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumananaairmax78 написав:
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
Квітку можна виставляти за 500к
Хоч за мільйон. Фунтів стерлінгів.
Проте їй ціна - втричі меньше.
Щоб зрозуміти цю просту істину, комусь знадобиться декілька років.
П.С. На ринку київської вторинки - пропозиція все більша.
Щоб продати, треба реально знизити ціну. Кржн передає полум'яний привіт рилам-новобудівцям і пропонує їм освоювати інші професії((((
П.С. На ринку Прикиївських Єпенів - просто катастрофа. Квартир більше, ніж покупців)))