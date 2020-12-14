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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10666106671066810669
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:29

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  reus написав:Були примарні сподівання, що хтось зацікавиться вашою квіткою хоча б за пів ціни вашої "хотєлки", та безслідно зникли.

Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к

Хоч за мільйон. Фунтів стерлінгів.
Проте їй ціна - втричі меньше.
Щоб зрозуміти цю просту істину, комусь знадобиться декілька років.

П.С. На ринку київської вторинки - пропозиція все більша.
Щоб продати, треба реально знизити ціну. Кржн передає полум'яний привіт рилам-новобудівцям і пропонує їм освоювати інші професії((((

П.С. На ринку Прикиївських Єпенів - просто катастрофа. Квартир більше, ніж покупців)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:П.С. На ринку Прикиївських Єпенів - просто катастрофа. Квартир більше, ніж покупців)))


Нехай віддають з доплатою. А то буде генерить збиток у вигляді оплати комунальних послуг.
Investor_K
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