|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 09:28
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1566
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1131
|5029827
|
|
|23498
|15579830
|
|
|3
|5204
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim