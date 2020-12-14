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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 09:28
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Bolt
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Додано: Чет 02 лют, 2023 10:55
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana
Квітку можна виставляти за 500к
Так виставляти можна за скільки завгодно! Питання в тому хто її купить.
Я нещодавно спілкувався зі своїм приятелем, він більше 10-ти років інвестор, девелопер, і має бізнес інтереси у різних сегментах нерухомості Києва. Каже, що те, що не введено в експлуатацію, то зовсім не продається, а що введено, то до 50 куе щось можливо продати, а дорожще майже неможливо. На вторинці має декілька квартир з ремонтом бізнес рівня, поки продати неможливо, все стоїть, навіть дисконти не допомагають.
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reus
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:17
Faceless написав:
Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana
Квітку можна виставляти за 500к[/quote]
а шо у макса теж водопад дома?
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Олежан
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:21
Faceless написав:
airmax78 написав:Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana
Квітку можна виставляти за 500к
Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.
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airmax78
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:29
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana
Квітку можна виставляти за 500к
зато унижают мою 3к в сдержанном сканд. стиле за жалкие 170куе
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beee
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:42
airmax78 написав:
Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.
Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!
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reus
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:53
reus написав: airmax78 написав:
Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.
Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!
Вы обычный спекулянт. А я себе цели сверхприбыль заработать не ставлю. Себестоимость + инфляция за 2019-2022 гг.
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airmax78
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:55
airmax78 написав:
Шары не будет - это понятно
Чому Ви не хочете фіксувати збитки? Доки вони невеликі?
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Frant
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