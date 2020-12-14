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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10666106671066810669
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 09:28

https://youtu.be/uoU6kE9oSu4
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:55

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к

Так виставляти можна за скільки завгодно! Питання в тому хто її купить.
Я нещодавно спілкувався зі своїм приятелем, він більше 10-ти років інвестор, девелопер, і має бізнес інтереси у різних сегментах нерухомості Києва. Каже, що те, що не введено в експлуатацію, то зовсім не продається, а що введено, то до 50 куе щось можливо продати, а дорожще майже неможливо. На вторинці має декілька квартир з ремонтом бізнес рівня, поки продати неможливо, все стоїть, навіть дисконти не допомагають.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:17

  Faceless написав:Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к[/quote]

а шо у макса теж водопад дома? :|
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:21

  Faceless написав:
airmax78 написав:Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к

Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:29

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к


зато унижают мою 3к в сдержанном сканд. стиле за жалкие 170куе
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:42

  airmax78 написав:Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.

Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:53

  reus написав:
  airmax78 написав:Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.

Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!

Вы обычный спекулянт. А я себе цели сверхприбыль заработать не ставлю. Себестоимость + инфляция за 2019-2022 гг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:55

  airmax78 написав:Шары не будет - это понятно

Чому Ви не хочете фіксувати збитки? Доки вони невеликі?
Frant
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  #<1 ... 10666106671066810669
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