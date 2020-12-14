RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10667106681066910670>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 09:28

https://youtu.be/uoU6kE9oSu4
👍
Bolt
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 09.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 10:55

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к

Так виставляти можна за скільки завгодно! Питання в тому хто її купить.
Я нещодавно спілкувався зі своїм приятелем, він більше 10-ти років інвестор, девелопер, і має бізнес інтереси у різних сегментах нерухомості Києва. Каже, що те, що не введено в експлуатацію, то зовсім не продається, а що введено, то до 50 куе щось можливо продати, а дорожще майже неможливо. На вторинці має декілька квартир з ремонтом бізнес рівня, поки продати неможливо, все стоїть, навіть дисконти не допомагають.
reus
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 21.03.12
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:17

  Faceless написав:Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к[/quote]

а шо у макса теж водопад дома? :|
Олежан
 
Повідомлень: 894
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:21

  Faceless написав:
airmax78 написав:Моя квітка не для корупціонерів без смаку. Вона для креативного класу селф-мейд менов и вуменов. Справжніх патріотів України. Я буду пишатись людиною яка придбає колись мою квітку.
https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к

Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.
airmax78
 
Повідомлень: 41767
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:29

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к


зато унижают мою 3к в сдержанном сканд. стиле за жалкие 170куе
beee
 
Повідомлень: 203
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:42

  airmax78 написав:Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.

Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!
reus
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 21.03.12
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:53

  reus написав:
  airmax78 написав:Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.

Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!

Вы обычный спекулянт. А я себе цели сверхприбыль заработать не ставлю. Себестоимость + инфляция за 2019-2022 гг.
airmax78
 
Повідомлень: 41767
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:55

  airmax78 написав:Шары не будет - это понятно

Чому Ви не хочете фіксувати збитки? Доки вони невеликі?
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23179
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:58

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Да ужжж... Шары не будет - это понятно. Как бы об этом не мечтал Реус.

Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!

Вы обычный спекулянт. А я себе цели сверхприбыль заработать не ставлю. Себестоимость + инфляция за 2019-2022 гг.

Спекулянты были в совке! А на сегодня легально заработать деньги не позорно! Ну а если вам нравится совковый язык, то тогда вы неудавшийся спекулянт потому, что даже вложенные деньги вернуть не можете! :D
reus
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 21.03.12
Подякував: 378 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:05

  reus написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/1066342930/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodaz-3-h-kimnatnoi-vip-dizainerskoi-kvartiri-vul-ovanesa-tumanana

Квітку можна виставляти за 500к

Так виставляти можна за скільки завгодно! Питання в тому хто її купить.
Я нещодавно спілкувався зі своїм приятелем, він більше 10-ти років інвестор, девелопер, і має бізнес інтереси у різних сегментах нерухомості Києва. Каже, що те, що не введено в експлуатацію, то зовсім не продається, а що введено, то до 50 куе щось можливо продати, а дорожще майже неможливо. На вторинці має декілька квартир з ремонтом бізнес рівня, поки продати неможливо, все стоїть, навіть дисконти не допомагають.


Квартиры в крыму упали в 3 раза. На фоне чего? Ожиданий, наверное. Причём вполне реальных. но у них выбор есть, куда свалить.
Киев.
1. Пугали ядеркой
2. Потом пугали наступлениями с беларуси. Причём таких волн было несколько
3. Теперь пугают широкомасштабным наступлением, от которого зависит дальнейшая наша судьба
Востаннє редагувалось beee в Чет 02 лют, 2023 12:13, всього редагувалось 2 разів.
beee
 
Повідомлень: 203
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10667106681066910670>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 112, 113, 114
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1135 5030653
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 12:34
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2348, 2349, 2350
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23498 15580861
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лют, 2023 14:34
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.