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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10667106681066910670
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:07

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!

Вы обычный спекулянт. А я себе цели сверхприбыль заработать не ставлю. Себестоимость + инфляция за 2019-2022 гг.

Спекулянты были в совке! А на сегодня легально заработать деньги не позорно! Ну а если вам нравится совковый язык, то тогда вы неудавшийся спекулянт потому, что даже вложенные деньги вернуть не можете! :D

Я покупал и ремонтировал квартиру не для перепродажи и извлечения спекулятивного дохода. А удавшийся или нет - мы узнаем когда я выйду с этой квартирой на рынок. Поки що не на часі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:29

  airmax78 написав:Я покупал и ремонтировал квартиру не для перепродажи
  airmax78 написав:когда я выйду с этой квартирой на рынок.
один я вижу противоречие? Зачем на рынок, если не для продажи...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:43

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Я покупал и ремонтировал квартиру не для перепродажи
  airmax78 написав:когда я выйду с этой квартирой на рынок.
один я вижу противоречие? Зачем на рынок, если не для продажи...

Рано или поздно продается любая квартира, в т.ч. и та, которую покупал и ремонтировал для себя. Например, возможно, я все-таки захочу переселиться в Рыбальский после того как его достроят и откроют станцию метро "Суднобудівна".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:49

  striped написав:Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН

Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/ipoteka-dlya ... dytuvannya

Погані новини для Долярчика
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:08

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/ipoteka-dlya-molodi-v-ukraini-onovyly-umovy-molodizhnoho-zhytlovoho-kredytuvannya

Погані новини для Долярчика

Жорстокий ейджизм. Капець. Засмучений.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:16

Faceless
Судя по его выпадам с наряда в скайнет ему не скоро будет 35
Женился наверняка на первом курсе ПТУ(педагогического, на препода философии учился 146%)
барабашов
 
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