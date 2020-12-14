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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 лют, 2023 12:07
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Мечтатель, это вы! А я практик, который продав свою недвижимость, заработал +70 от вложений!
Вы обычный спекулянт. А я себе цели сверхприбыль заработать не ставлю. Себестоимость + инфляция за 2019-2022 гг.
Спекулянты были в совке! А на сегодня легально заработать деньги не позорно! Ну а если вам нравится совковый язык, то тогда вы неудавшийся спекулянт потому, что даже вложенные деньги вернуть не можете!
Я покупал и ремонтировал квартиру не для перепродажи и извлечения спекулятивного дохода. А удавшийся или нет - мы узнаем когда я выйду с этой квартирой на рынок. Поки що не на часі.
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airmax78
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:29
Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН
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striped
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:29
airmax78 написав:
Я покупал и ремонтировал квартиру не для перепродажи
airmax78 написав:
когда я выйду с этой квартирой на рынок.
один я вижу противоречие? Зачем на рынок, если не для продажи...
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vitaliian
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:43
vitaliian написав: airmax78 написав:
Я покупал и ремонтировал квартиру не для перепродажи
airmax78 написав:
когда я выйду с этой квартирой на рынок.
один я вижу противоречие? Зачем на рынок, если не для продажи...
Рано или поздно продается любая квартира, в т.ч. и та, которую покупал и ремонтировал для себя. Например, возможно, я все-таки захочу переселиться в Рыбальский после того как его достроят и откроют станцию метро "Суднобудівна".
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:49
striped написав:
Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН
Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:04
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Faceless
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:08
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/ipoteka-dlya-molodi-v-ukraini-onovyly-umovy-molodizhnoho-zhytlovoho-kredytuvannya
Погані новини для Долярчика
Жорстокий ейджизм. Капець. Засмучений.
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airmax78
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:16
Faceless
Судя по его выпадам с наряда в скайнет ему не скоро будет 35
Женился наверняка на первом курсе ПТУ(педагогического, на препода философии учился 146%)
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барабашов
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_Klim
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