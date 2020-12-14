Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН
Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.
striped написав:Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН
Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.
Ромасик написав:В той Одессе, которая целыми днями сидит без ээ?
в темноте и холоде ещё больше желание купить свою квартиру
Ромасик написав:Цікаво, за чий кошт банкет?
титульный спонсор социальных проектов - печатный станок. Хотя сейчас активно вытягивают из матрасов заначки пересичных конверт.депозиты. Депозитчики тоже будут спонсорами.
Есть высокая вероятность что в клюбе 100К Батькивщина устроит массовое ощипывание жирных гусаков по рецепту Гетьманцева, то есть без боли и слёз с их стороны? Вручат облигации госзайма обеспеченные метрами новых новостроев?