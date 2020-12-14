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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10668106691067010671
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:11

  airmax78 написав:Я покупал и ремонтировал квартиру не для перепродажи и извлечения спекулятивного дохода

Когда "органы" в совке ловили спекулянта на продаже джинсов, то он всегда заявлял, что ему штаны не подошли размером и он продает не для спекуляции, а для того, чтобы вернуть вложенные деньги! :D
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:15

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/ipoteka-dlya-molodi-v-ukraini-onovyly-umovy-molodizhnoho-zhytlovoho-kredytuvannya

Погані новини для Долярчика

То що? Виходимо з Клубу, ідемо за імпатекою?
Хоча за 6% першого внеску можна особливо і не виходити.

Кредитування здійснюється за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, сформованого Міністерством розвитку громад та територій України.
Цікаво, за чий кошт банкет?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:21

  airmax78 написав:
  striped написав:Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН

Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.

В той Одессе, которая целыми днями сидит без ээ?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:47

  Ромасик написав:В той Одессе, которая целыми днями сидит без ээ?
в темноте и холоде ещё больше желание купить свою квартиру
  Ромасик написав:Цікаво, за чий кошт банкет?
титульный спонсор социальных проектов - печатный станок. Хотя сейчас активно вытягивают из матрасов заначки пересичных конверт.депозиты. Депозитчики тоже будут спонсорами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:53

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН

Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.

В той Одессе, которая целыми днями сидит без ээ?

В той Одессе где заминированы пляжи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:54

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:В той Одессе, которая целыми днями сидит без ээ?
в темноте и холоде ещё больше желание купить свою квартиру
  Ромасик написав:Цікаво, за чий кошт банкет?
титульный спонсор социальных проектов - печатный станок. Хотя сейчас активно вытягивают из матрасов заначки пересичных конверт.депозиты. Депозитчики тоже будут спонсорами.

Есть высокая вероятность что в клюбе 100К Батькивщина устроит массовое ощипывание жирных гусаков по рецепту Гетьманцева, то есть без боли и слёз с их стороны? Вручат облигации госзайма обеспеченные метрами новых новостроев?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:54

  airmax78 написав:В той Одессе где заминированы пляжи
это Труханов заминировал, чтобы отдыхающие только на лежаках загорали.
  барабашов написав:Вручат облигации госзайма обеспеченные метрами новых новостроев?
это здесь оффтоп, но посмотрите объемы покупки населением валюты, https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market ноябрь декабрь Добрый дядя подарил Депозитчикам в среднем по $400 млн
vitaliian
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