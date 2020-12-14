Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН
Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.
striped написав:Кстати - любителям теории "война закончится и КРЖН вверх к новым высотам, потому нужно скорее покупать недвижку в Киеве...". Следуя этой теории покупать нужно не в Киеве, а в Одессе. Так что - опять нет хороших новостей для КРЖН
Я приводил цифры падения по объекту в Одессе, который рассматривал до войны. %% падения, насколько я помню, в пределах 1%. В доллярах. Так что опять есть хорошие новости для КРЖН.
Ромасик написав:В той Одессе, которая целыми днями сидит без ээ?
в темноте и холоде ещё больше желание купить свою квартиру
Ромасик написав:Цікаво, за чий кошт банкет?
титульный спонсор социальных проектов - печатный станок. Хотя сейчас активно вытягивают из матрасов заначки пересичных конверт.депозиты. Депозитчики тоже будут спонсорами.
Есть высокая вероятность что в клюбе 100К Батькивщина устроит массовое ощипывание жирных гусаков по рецепту Гетьманцева, то есть без боли и слёз с их стороны? Вручат облигации госзайма обеспеченные метрами новых новостроев?
airmax78 написав:В той Одессе где заминированы пляжи
это Труханов заминировал, чтобы отдыхающие только на платных лежаках загорали.
барабашов написав:Вручат облигации госзайма обеспеченные метрами новых новостроев?
... оффтоп, но посмотрите объемы покупки населением валюты, https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-currency-market ноябрь декабрь Добрый дядя подарил Депозитчикам в среднем по $400 млн и доброта (разрыв покупок/продаж) растет. Народ покупает валюту, а не квартиры.
І правильно робить - з 2008 до 2022 нерухомість склалася в півтора два рази в валюті - такщо ігри з нерухомістю збиткові, нажаль і будуть збитковими ще мінімум 5 років, щодо об’єктів в Одесі з однопроцентним дисконтом - то це маячня бо це не дисконт а торг - дисконт зараз починається з 20 відсотків і сягає 40 (совкошлаку за 30 тисяч це звісно не стосується) - я знаю тому що продавав під час війни і планую купувати) Хтось задавав питання чому люди не фіксують збитки? Тому що розуміють що продавши тут з дисконтом вони нічого не куплять там - та і тут куплять лише таке ж да і морально тяжко розтаватись з квіточкою купленою за 100 за 60)
cherchiltank написав:Хтось задавав питання чому люди не фіксують збитки?
этот вопрос задавал человек который 500уе в руках не держал. Недвижимость в Украине недооценена, в силу объективных причин и обстоятельств. Сливать по 5 копеек то, что когда то будет стоить серьезные деньги не сильно разумно.
Да в блокаду меняли золото на хлеб. Но времена меняются. Тогда и коммуна была за счастье. Сейчас уже не хотят жить в хрущах и катакомбах из ракушняка на пересыпи. Прямые аналогии не работают.
Время покупать бетон, а не продавать. Пока большинство думает наоборот. Когда большинство снова ломается в бетон, это счастливая возможность закончится.